Magyar kórházigazgató: hatalmas nyomás alatt dolgoztunk

A sajtótájékoztatót Maruzsa Zoltán nyitotta, aki elmondta, a vidéki bölcsődék, óvodák holnaptól, azaz május 25-től, a fővárosi intézmények pedig június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Hozzátette, nem kötelező újra bölcsődébe, óvodába járnia a gyerekeknek, a járványügyi helyzet alapos indoknak minősül az otthonmaradásra. Szólt arról is, hogy bár a tanév végéig, azaz június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, június 2-től újra használhatóak az iskolaépületek oktatási céllal - ha az intézmények, a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, felkészítőt tudnak szervezni. A kiscsoport létszáma központilag nincs meghatározva.

Kiemelte, június 2-től 26-ig minden iskolában meg kell szervezni az odajáró gyermekek felügyeletét. Június 2-től 15-ig az iskolaépületekben elsősorban a tanulást támogató, felzárkóztató programok szervezhetőek, június 16-tól 26-ig azonban a következő tanévre is lehet készülni, illetve táborok, tematikus napok szervezhetőek.

Rossz anya vagyok, amiért home office mellett bölcsibe viszem a gyerekem? Rengeteg olyan család van, ahol a gyerekek a járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta bölcsődei, óvodai ügyeletbe járnak, mert a szülők munkájuk jellegéből nem tudnak otthon maradni velük. Nálunk nem ez a helyzet, a férjem és én is lehetőséget kaptunk a távmunkára. Két hónap után - mikor kibővítették a bölcsis ügyeletet - mégis az elsők között jelentkeztünk, hogy vinnénk a kétéves lányunkat, ezért a döntésünkért pedig kaptunk hideget-meleget is. Kitalálható, melyikből volt több. Szerkesztőnk személyes beszámolóját ide kattintva olvashatja.

Dr. Vályi-Nagy István: hatalmas nyomás alatt dolgoztunk

A folytatásban dr. Vályi-Nagy István azokról a járványhelyzettel kapcsolatos tapasztalatokról beszélt, amelyek a Dél-pesti Centrumkórházat érintik. Mint elmondta, a járvány első heteiben ez volt az egyetlen egészségügyi intézmény az országban, amelyet a víruspozitív betegek ellátására jelöltek ki. Ebben az időszakban hatalmas nyomás alatt dolgoztak, a munkatársak nagy része szinte haza sem ment, sőt, voltak olyanok, akik beköltöztek a kórházba.

Hangsúlyozta: végig arra törekedtek, hogy megkíméljék a munkatársaikat, és ne kapják el a fertőzést. Ennek eredményeképpen nagyon kevesen lettek koronavírus-pozitívak, és alig vannak olyanok a beteg dolgozók között, akik bizonyítottan a kórházban fertőződtek meg. Később, a többi kórház belépésével ugyan csökkent rajtuk a terhelés, de most, hogy fokozatosan újraindult a betegellátás, visszatért rájuk a nyomás. Dr. Vályi-Nagy István tájékoztatása szerint egyébként eddig összesen 325 igazoltan víruspozitív fekvőbeteget láttak el, az intenzív osztályon pedig 52 beteg feküdt.

Védőfelszerelést viselő orvos vizsgál egy lélegeztetőgépre kötött beteget a Dél-pesti Centrumkórház egyik telephelyének, a Szent László Kórháznak az intenzív osztályán. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Aláhúzta: a fertőzöttek 80-85 százaléka vagy meg sem betegszik, vagy magától meggyógyul, és nincs szükségük gyógyszeres kezelésre, kórházi ápolásra. Ezzel szemben a súlyos, illetve az intenzív osztályra kerül betegek kezelése nagy szakértelmet igényel. Dr. Vályi-Nagy István azonban úgy gondolja, kórházukban nagyon nagy eredményeket értek el a súlyos betegek kezelésében. Az országban elsőként, és a világon is elsők között kezdték el a vérplazma-terápia alkalmazását, illetve az úgynevezett citokinvihar (azimmunrendszertúlzott reakciója) elleni terápiát. Eddig összesen kb. 20 beteget kezeltek az innovatív módszerekkel - 12 fő kezelése pedig jelenleg is folyamatban van -, és mindösszesen 1 ember veszítettek el, aki viszont már nagyon előrehaladott állapotban került be a kórházba. Közölte: intézményükben nemzetközi gyógyszervizsgálat folyik, a legmodernebb vírusellenes terápiákat próbálják ki.

Figyelmeztetett továbbá arra, hogy a járvány nem múlt el, csak csökkenőben van. Most is van esély arra, hogy megfertőződjünk, így a szabályok betartása különösen fontos. Kérdésre válaszolva elmondta, nem tapasztalt a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinál a pandémiával összefüggő pszichés problémákat, szerinte a járvány inkább összekovácsolta őket, mindenki sokkal szolidárisabb lett, kevesebb a súrlódás, a vita.

