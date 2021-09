Lóféregtelenítőt szedtek COVID-19 ellen

Az elsősorban lóféregtelenítésre használt ivermectin alacsony dózisban ugyan alkalmazható embereknél is, de nem a koronavírus által okozott COVID-19 esetében. Ez a szer veszélyes lehet, ezért csak jól megalapozott indokkal írhatják fel valakinek - hívta fel a figyelmet Jason McElyea orvos.

Egyesek lóféregtelenítésre használt gyógyszert szednek COVID-19 ellen.

Fotó: illusztráció, Getty Images

Komoly fennakadást okozhatnak a túladagolásos esetek

A szakember arra panaszkodott, hogy az ivermectin-túladagolással kórházba került páciensek további súlyos terhet rónak a koronavírusos betegek miatt egyébként is rendkívül leterhelt kórházakra Oklahomában. Állítása szerint olyan is előfordult már, hogy a túladagolásos esetek miatt csak késlekedéssel tudták ellátni egyes helyeken a lőtt sebekkel érkező pácienseket. Erre reagálva két oklahomai kórház is kiadott egy-egy közleményt arról, hogy náluk még nem kezeltek ivermectinnel túladagolt pácienseket.

Már többen is figyelmeztettek a veszélyre

A COVID-19 okozta megbetegedéssel kórházba kerülők - de még az enyhébb tünetekkel küzdők is - ki vannak téve a vesekárosodás kockázatának.

Az ivermectint annak ellenére kezdték el szedni az új típusú koronavírus okozta COVID-19-ben szenvedő betegek, hogy nincs tudományos bizonyíték a hatékonyságára sem a gyógyításban, sem a megelőzésben. Alkalmazása annyira elterjedt lett az Egyesült Államokban, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) augusztusban külön figyelmeztetést adott ki, amelyben óva intett a szer alkalmazásától. Az ivermectin lovaknak és teheneknek kifejlesztett gyógyszer, amely nagyobb dózisban súlyos károkat okozhat az embernek - emelte ki az FDA.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) nemrég szintén figyelmeztetést adott ki arról, hogy az utóbbi időben élesen emelkedett a mérgezéses eseteket ellátó központokban feljegyzett olyan riasztások száma, amikor ivermectin-túladagolás történt.

Veszélyes trendre hívta fel a figyelmet Twitteren az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal. Sokan tévesen azt hiszik, hogy egy állatgyógyászati készítménnyel megelőzhetik vagy házilag kikezelhetik a koronavírus-fertőzést.