Koronavírus: sok minden változhat Budapesten

"Egyetértek a miniszterelnökkel, mondom is már egy ideje, hogy Budapestre különleges szabályoknak kell vonatkozniuk. Hiszen nem kell ahhoz infektológusnak lenni, hogy tudjuk: mindenhol a világon a nagyvárosokban van fokozott kockázat, Budapest tehát a járvány szempontjából is különleges hely" - fogalmazott a főpolgármester. Kiemelte azt is, hogy a koronavírus-járvány idején szoros együttműködésre és folyamatos információátadásra van szükség a kormány, a városok vezetése és a járványügyi hatóságok között.

Járőröző rendőrök a fővárosi Király utcában. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Emberi sorsok a statisztikai adatok mögött

A főpolgármester szerint fontosak a katonai akciótervek, de a humánus akcióterveknek is itt lenne az ideje. A "fertőzöttek" és az "elhunytak" nem kategóriák, hanem édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, barátok, szomszédok, akik pár hónapja még a koronavírus létezéséről sem tudtak. Az "ágyszámok" pedig orvosokat jelentenek, nővéreket, egészségügyi és szociális dolgozókat, akik egészségüket kockáztatva küzdenek a betegekért és a rájuk bízott ellátottakért. Ne csak a számokat és statisztikai adatokat vegyük észre, hanem az emberi sorsokat is, és ne csak a tisztekről beszéljünk, hanem a tesztekről is végre - írta. Hozzáfűzte, Ausztria példájának tanulmányozása jó ötlet, de azt sem szabad elfelejteni, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár napi 15 ezer tesztelést tart szükségesnek.

Kiemelte azt is, hogy a mai napon újabb tanulmányok láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus megfékezése érdekében bevezetett korlátozások oldásának vagy lazításának legfontosabb feltétele a tömeges tesztelés. "Szűrés, szűrés és szűrés, nincs már ok a késlekedésre" - figyelmeztetett. Budapest egyébként a saját erőforrásaiból eddig 10 ezer gyorstesztet szerzett be, és folyamatos az úgynevezett PCR tesztek beszerzése is.

Következmények az idősotthonokban

Orbán Viktor miniszterelnök a rádióinterjú során úgy fogalmazott, hogy a koronavírus-járvány hazai gócpontjává vált Pesti úti idősotthonban történtek nem maradnak következmények nélkül. Ezzel Karácsony Gergely is egyetért, ő viszont azonnali következményeket javasol. "Az első és legfontosabb következménynek annak kell lennie, hogy a kormány azonnal elrendeli az ország összes idősotthonban lakó emberének és az ott dolgozóknak a tesztelését. A másik, szintén azonnali következmény, hogy a kormány számon kéri a kormányhivatalt, amelynek vezetése gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból az idősotthonokba visszaszállított betegek tesztelését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy afertőzésígy és emiatt terjedhetett el az idősotthonokban" - fogalmazott a főpolgármester.

Lezárják a Margitszigetet

Egy másik posztjában pedig arról tájékoztatott, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében ezen a hétvégén is lezárják a Margitszigetet. "A húsvéti tapasztalatokra építve most szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között lesz a lezárás, így a futók, szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot, a kora reggeli és esti órákban ki tudnak menni sportolni. Óbuda-Békásmegyer polgármesterével egyeztetve ugyanez a korlátozás érinteni fogja az Óbudai-szigetet is" - közölte. Arról is beszélt, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt a közösségi közlekedéssel kapcsolatban is változások várhatóak: április 27-étől a BKK járatait kizárólag kendővel vagy sállal eltakart arccal vagy maszkban lehet igénybe venni.

