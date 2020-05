Koronavírus: újabb európai gócpontok alakultak ki

A koronavírus-járvány miatt bevezetett, nyolc hétig tartó szigorú kijárási korlátozásokat múlt hét elején oldották fel Franciaországban. Az egészségügyi hatóságok azonban azóta 25 új gócpontot tártak fel. Ezek között két vágóhíd is szerepel - mindkettő a kevésbé veszélyeztetett, zölddel megjelölt övezetben található. A Bretagne-ban található Mené településen működő vágóhídon hat, míg az Orléans közelében található Fleury-les-Aubrais vágóhídján 34 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 nevű új koronavírust szombaton. A franciák hétfőig összesen több mint 179 ezer igazolt esetről és 28 ezer áldozatról számoltak be.

Egyébként már az Egyesült Államokban, Németországban, Spanyolországban, Írországban, Brazíliában és Kanadában is megjelent a vágóhidakon a koronavírus. Ennek több oka is lehet: közrejátszhat többek között a távolságtartás és a maszkviselés betartatásának nehézsége, valamint a hűtött levegő is.

Maszkot viselő kerékpáros Párizsba. Fotó: Getty Images

Spanyolországban is enyhítenek

Spanyolországban azokon a 10 ezernél nagyobb lélekszámú településeken, ahol az óvintézkedések enyhítésének egyes fázisa van érvényben, megszüntetik a szabadidős tevékenységek korosztályos idősávját. Az adatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken sokkal kevesebben fertőződtek meg az új típusú koronavírussal, mint a nagyvárosokban. Hétfőtől egyébként már Spanyolország területének 70 százalékán az egyes fázis van érvényben, így például a családtagok két hónap után először újra meglátogathatják egymást otthonukban. Emellett létszámkorlátozással ugyan, de kinyithatnak az éttermek teraszai, a kulturális és vallási intézmények is.

A spanyol kormány ismét, immár ötödször kezdeményezi a törvényhozásnál a május 24-éig érvényben lévő szükségállapot meghosszabbítását, de ezúttal nem 15 napra, hanem körülbelül egy hónapra - vagyis addig, amíg a járványügyi korlátozások fokozatos, négy fázisban tervezett feloldása tart. Az új koronavírus egyébként már 230 ezer embert fertőzött meg és 28 ezer életet követelt Spanyolországban. A fertőzések többsége jelenleg az egészségügyi és szociális területen fordul elő, már csaknem 51 ezer egészségügyi dolgozó kapta el a vírust.

Újraindul Olaszország

Több mint 2 hónapos szünet után mától újraindult Olaszországban a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom és kulturális élet, valamint megnyitották kapuikat a templomok is. A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása csaknem egymillió vállalkozást érint, ám a számítások szerint mintegy négyszázezer alkalmazott nem fog tudni azonnal visszatérni dolgozni. Az üzletek a hétfő délelőtti órákban húzzák fel ismét redőnyeiket, mivel a reggeli csúcsforgalom enyhítésére több városban a megszokottnál későbbi nyitást rendeltek el. Az olaszok most először hagyhatják el lakókörzetüket engedély nélkül, találkozhatnak ismerőseikkel és fogadhatnak vendéget lakásukban, de a házibulik továbbra is tilosak.

A zárt helységekben - például a Szent Péter-bazilikában - legfeljebb 200 személy, szabadtéren pedig maximum ezer ember tartózkodhat egyszerre. A személyek között biztonsági okokból betartandó távolságot a templomokban, az éttermekben és a strandokon egyaránt egy méterre csökkentették. A szájmaszk viselése azonban mindenhol kötelező a koronavírus elleni védekezés jegyében. Hétfőtől Róma lakosai felkereshetik a húsz kilométerre található tengerpartot, de a tartományok közötti mozgás csak június 3-tól lesz engedélyezett. Az újraindulás utáni óvintézkedések országosak, azonban minden tartomány tovább enyhítheti vagy szigoríthatja a rendelkezéseket a járványgörbe további alakulása szerint, amelyet az egészségügyi hatóságok is folyamatosan ellenőriznek.

Oroszországban még mindig gyorsan terjed

Oroszországban egy nap alatt csaknem 9 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, így az igazolt esetek száma meghaladta a 290 ezret. Ez 3,2 százalékos napi növekményt jelent az előző napi 3,6 százalékhoz képest. Május 1-je óta most először regisztráltak 9 ezernél kevesebb új megbetegedést az országban. Az új esetek 40,1 százaléka egyébként tünetmentes. Az aktív esetek száma csaknem 218 ezer, a halálozások száma pedig 91-gyel 2722-re nőtt.

