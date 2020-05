Koronavírus: mennyire biztonságos húst enni?

A Házipatika.com is beszámolt róla, hogy hét elején már több mint 600 igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek a hatóságok a németországi vágóhídi dolgozók között. De az Amerikai Egyesült Államokban is egyre több vágóhidat zárnak be emiatt, mivel már legalább 6500 vágóhídi dolgozó kapta el a SARS-CoV-2 vírust, közülük húszan elhunytak. Bár az üzemek és húsipari szakszervezetek hangsúlyozták, nem kell attól tartani, hogy a hús fogyasztásával terjedhet a koronavírus, mégis egyre többen száműzik étrendjükből. A Women's Health magazin ezért megkérdezett egy témában jártas szakértőt, hogy kiderítsék, tényleg veszélyes-e a járvány idején húst enni.

"A COVID-19 nem élelmiszer-eredetű megbetegedés, nem kell attól félni, hogy megfertőződünk, még akkor sem, ha az adott alapanyag olyan üzemben lett feldolgozva, ahol koronavírusos személyek dolgoztak" - jelentette ki határozottan dr. Byron D. Chaves, a Nebraska-Lincoln Egyetem élelmiszerbiztonsági specialistája. Hozzátette, hogy a húsfeldolgozó üzemekben egyébként is szigorú higiéniás szabályokat kell betartani, amelyeket a hatóságok folyamatosan ellenőriznek. Ez nemcsak a koronavírus, de más fertőzések elkerülése miatt is fontos. A járvány miatt pedig több helyen külön óvintézkedéseket vezettek be.

Ezekre figyeljünk a konyhánkban

Elővigyázatosságból a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt tanácsolja, hogy csak megfelelően hőkezelt húsokat fogyasszunk, tehát tartózkodjunk a nyers fogásoktól (mint például a tatár beefsteak), a steakeket, hamburgerpogácsákat pedig most ne angolosan szervírozzuk.

Ezenkívül ügyeljünk arra is, hogyan tároljuk a húsokat otthon a feldolgozásig. A nyers húst, baromfit és a tojásokat az összes többi élelmiszertől elkülönítve, becsomagolva vagy bedobozolva pakoljuk el a hűtőszekrényben. Amennyiben a vásárlástól számított 48 órán belül nem használjuk fel őket, a húsokat helyezzük a legalább -18 fokos mélyhűtőbe.

Ha a fagyasztóból veszünk ki húst, azt lehetőleg a hűtőben engedjük ki, ne a konyhapulton. A lassan felolvasztott terméket azonnal használjuk fel és alaposan süssük-főzzük át! Az étel belseje mindenképpen érje el a 75ºC feletti hőmérsékletet legalább 2 percen keresztül! Ezeket az élelmiszerbiztonsági szabályokat egyébként nem csak a pandémia idején érdemes betartani.

Ne vásároljunk túlzottan nagy mennyiséget!

Bár számítani lehet rá, hogy a vágóhidak bezárása (átmeneti) hiányt és/vagy áremelkedést okozhat, szakértők mindenkit óva intenek attól, hogy nagyobb mennyiségben húsokat halmozzon fel otthon. A fagyasztás ugyanis nem jelenti azt, hogy örökké fogyasztásra alkalmasak maradnak. Általában maximum fél évig lehet őket minőségromlás nélkül a mélyhűtőben tárolni, de a darált húst még rövidebb ideig, csupán 2-3 hónapig.

Ha tehát ellenőrzött helyről vásárolunk és a konyhában is ügyelünk a higiéniára, akkor nyugodtan ehetjük kedvenc húsos fogásainkat. A járvány miatt nem szükséges vegetáriánus étrendre váltani, de dietetikusok szerint ettől függetlenül ajánlott több növényi eredetű táplálékot fogyasztani azok magas tápanyagtartalma miatt.