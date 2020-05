Véget ért a karantén, de még óvatosak a franciák

Nem mindenki áll készen arra, hogy enyhüljön a karantén - a részletekért kattintson ide!

Március 17-e óta tegnap, vagyis május 11-én hagyhatták el először igazolás nélkül a franciák az otthonukat. Azonban a fővárosban, Párizsban még nem sok minden változott az előző hetekhez képest: a híres Champs-Elysées sugárúton vagy az Eiffel-torony környékén csendes volt minden, nem sok embert lehetett látni. A luxusmárkák üzleteiben is hiába fertőtlenítettek le mindent a maszkot viselő eladók, a vásárlók még nem özönlötték el a boltokat. "Turistanegyedben vagyunk, de jelenleg nincs erre egyetlen turista sem" - mondta az egyik eladó a francia hírügynökségnek.

A karanténból való kiszabadulás örömének tehát egyelőre nyoma sincs Párizsban. Ennek hátterében valószínűleg az emberek aggodalma állhat: a felmérések szerint a franciák félnek attól, hogy a koronavírus-járvány második hulláma még a nyár előtt elérheti Franciaországot, ahol március 11-e óta több mint 26 ezren vesztették életüket, és még mindig több mint 20 ezren fekszenek kórházban - közülük 2 ezren lélegeztetőgépre is szorulnak.

Néhány járókelő a Louvre közelében. Fotó: Getty Images

Még nem mindenhol nyitnak teljesen

A koronavírus-járvány azonban még nem ért véget, így a legfertőzöttebb térségekben továbbra is életben maradnak bizonyos intézkedések. A főváros a kórházak leterheltségének függvényében a veszélyeztetettebb, vagyis az úgynevezett vörös zónába tartozó négy régió egyike. Ezeken a területeken június 2-áig még zárva maradnak a nyilvános helyek, beleértve a parkokat és a játszótereket is. Emellett csak a legkisebbek kezdhetik meg a héten az iskolába járást, a 11-14 éveseknek pedig egész májusban távoktatásban kell folytatniuk a tanulást. A tömegközlekedési járművekre a csúcsforgalmi időkben csak maszkot viselve és munkáltatói igazolással lehet felszállni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a kijárási korlátozások feloldásával az új típusú koronavírus új erőre kap, akkor a kormány ismét elrendelhet differenciáltan, különböző területeken karaténintézkedéseket - ahogy azt a járvány kezdetén is tette az első gócpontokban. A kormány egyébként továbbra is az otthoni munkavégzést ajánlja azoknak, akik ezt meg tudják oldani. A kereskedelem beindulása miatt viszont hétfőtől nagyjából 875 ezren tértek vissza a munka világába, mintegy 400 ezer kis- és középvállalkozásnál.

Jelenleg 0,5 a fertőzési ráta

Franciaországban az elmúlt napon 263 halálesetet regisztráltak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Ez egy jelentős emelkedés volt az előző napok 70-80 áldozatához képest. A francia egészségügyi minisztérium szerint az újbóli hirtelen emelkedés annak tudható be, hogy több hétvégi haláleset csak hétfőn került be a statisztikába. A kórházban ápolt betegek száma viszont tovább csökkent, 22284-re. Közülük 2712-en vannak lélegeztetőgépen. A franciák eddig több mint 177 ezer fertőzöttről és mintegy 26600 áldozatról számoltak be. A fertőzési ráta jelenleg 0,5, míg a kijárási korlátozások március 17-ei meghirdetése előtt minden fertőzött legalább három másik embernek adta tovább a Covid-19 betegséget.

