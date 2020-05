Koronavírus: a vágóhidakon is rohamosan terjed

A német tudósítások szerint már több mint 600 igazolt koronavírus-fertőzöttről tudnak a hatóságok a vágóhídi dolgozók között. Több vágóhíd is érintett, több tartományban, de a Müller Fleisch, a Westfleisch, valamint a Vion az a három nagy húsipari vállalkozás, amelyek a feltűnően sok fertőzött miatt bekerültek a hírekbe - írta meg a magyarmezogazdasag.hu. A hírek alapján a Vion viszonylag hamar reagált a koronavírus-járványra, és amint tudott, be is zárt. A Westfleisch viszont csak jóval később lépett: 130 fertőzött dolgozóval is folytatták a munkát.

A Vion főépülete. Az üzemben május 9-éig 109 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést.

Fotó: Getty Images

Kötelezően tesztelik az összes dolgozót

A koronavírus-járvány miatt jelentős túlkínálat és áresés alakult ki az európai és a magyarországi baromfipiacon. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A hatóságok sokáig úgy gondolták, hogy a higiéniai előírásokkal és intézkedésekkel kordában tudják tartani a koronavírus-fertőzést, a gyárak pedig arról tájékoztatták a fogyasztókat, hogy az érintett üzemekből érkezett hús nyugodtan fogyasztható, nem kell tartani a megfertőződéstől. Azóta már a Schleswig-Holstein és az Észak-Rajna-Vesztfáláia tartományban is kötelezővé tették, hogy a vágóhidak összes dolgozójánál és a munkások szálláshelyein is elvégezzék a koronavírustesztet. De több más tartományban is nagy volumenű tesztelés indult el - ott is, ahol még igazoltak koronavírusos esetet az élelmiszeripari üzemekben.

Fontos lenne mihamarabb újraindulni

Közben viszont a leállással járó gazdasági károkkal is számolni kell. A sertéstartók érdekképviselete szerint az egész ágazatnak fontos lenne, hogy kontrollált körülmények között minél előbb újrainduljanak az üzemek. Úgy vélik ugyanis, hogy a hosszas kimaradás az állattartók és az állatok rovására megy. Németország legnagyobb húsfeldolgozója, a Tönnies ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy a teljes húsipart koronavírus-terjesztőként állítsák be.

Egyébként sokan a munkaerő-közvetítő alvállalkozókat, a külföldről érkező vendégmunkásokat, valamint a zsúfolt munkásszállókat és a kisbuszokkal történő munkaerőszállítást - amikor a 1,5 méteres távolság megtartására esély sincs - okolják a kialakult helyzetért. Ez a jelenség azonban nemcsak Németországban tapasztalható.

Több magyar utazási iroda is bedőlhet a koronavírus miatt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!