Koronavírus: újabb 82 áldozat itthon

Újabb 3361 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 256 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 82 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 39 186-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Beoltanak egy fiút a koronavírus ellen a Budai Gyermekkórházban. Fotó: MTI/Mohai Balázs

3492-en vannak kórházban

Jelenleg 105 553 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3492-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 334-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 111 676 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 16 422 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,16 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,26 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,98 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,17 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra, de csak időpontfoglalással. Már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is. A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 31. (péntek): 8 és 16 óra között

Január 1. (szombat): 8 és 16 óra között

Időpontfoglalásra ezen az oldalon van lehetőség.

"Egyedi eltérések lehetnek, de a harmadik oltás után idővel szükségessé fog válni a negyedik oltás is" - figyelmeztetett egy hazai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy a jelenleg elérhető vakcinák valamilyen szinten minden variánssal szemben védenek, tehát az új, omikron névre keresztelt változat ellen is.