Koronavírus: újabb 39 áldozat itthon

Újabb 1867 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 876 497-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 39 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 920-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A klinikai kísérletek egyik vezetője összefoglalta, milyenek a gyerekek számára beadott vakcinákkal kapcsolatos tapasztalatok.

2839-en vannak kórházban

Jelenleg 44 781 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 2839-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 312-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 800 796 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 17 549 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 7,46 millió tesztet végeztek már el az országban.

h i r d e t é s

Újra kötelező maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és megállóhelyeken.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Kötelezővé tehetik a dolgozók oltását

Eddig már 5,95 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,73 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is főként az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns) terjed, amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát.

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött. November elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében pedig a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Egyébként továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. A friss információk szerint már csaknem 1,2 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

Hiába van tele a raktár két hatékony koronavíus-ellenes készítménnyel is, a háziorvosok csak nagyon ritkán utalják be a COVID-19-cel küzdő betegeiket az infúziós terápiára. Pedig ez a kezelési módszer afertőzéskorai szakaszában alkalmazva bizonyítottan megakadályozza a páciens állapotának súlyosbodását.