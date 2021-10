Tele a raktár COVID-gyógyszerekkel, de hiába

Ha egy igazoltan koronavírus-fertőzött beteg viszonylag enyhe tüneteket produkál - például köhög vagy elmegy az ízérzékelése -, akkor a háziorvosa felírhat neki vírusellenes gyógyszereket, úgymint szájon át szedhető tablettát vagy injekciót. Létezik azonban egy antitesteken alapuló infúziós terápia is, amellyel hatékonyan megakadályozható, hogy a vírus képes legyen megfertőzni a tüdőt, a szívet vagy más szervet. Az elmúlt évben Donald Trump is ilyen antitest-koktélt kapott, és ma már Magyarországon is elérhető ez a lehetőség - mondta el Szekanecz Zoltán belgyógyász az InfoRádiónak.

Lenne kapacitás a kórházakban az ilyen terápiákra, a háziorvosok mégsem rendelik el a kezelést.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni erről a kezelésről?

Ezek az antitestalapú készítmények akkor hatékonyak, ha a páciens a koronavírus-fertőzés első két hetében kapja meg őket - súlyos COVID-19 esetén már nem alkalmazhatóak. Előfeltétel, hogy a beteg legalább 12 éves és minimum 40 kilós legyen. Az egyszeri infúziós kezelést akkor kell alkalmazni, ha más betegség vagy állapot - például immungyengítő gyógyszerek szedése, magas vérnyomás, asztma, diabétesz, szív-, tüdő-, vese- vagy májbetegség, rák, esetlegelhízás- miatt magas a rizikója annak, hogy az adott személynél súlyos szövődményeket idéz elő a koronavírus-fertőzés.

Ingyenes a lehetőség, de így sem kell

Tapasztalatai alapján Szekanecz Zoltán arról számolt be, hogy csak kevés háziorvos és koronavírusos beteg él az egyébként ingyenes lehetőséggel, miközben - információi szerint - tízezres nagyságrendben állnak a raktárakban a készítmények. "Rengeteg van ebből a gyógyszerből Magyarországon, csak érte kell nyúlni, amit a betegnek és az orvosnak együttesen kell tennie" - tette hozzá.

A szakember szerint egyébként a mérlegelés során nem szabadna, hogy befolyásoljon minket az a gondolat, hogy a kórházi infúziós terápia elrendelése esetleg plusz terhet ró az egészségügyi intézményekre. A kezelés ugyanis éppen a súlyos, kórházi kezelést igénylő állapot kialakulását előzheti meg, annyi kapacitás pedig biztosan van a kórházakban, hogy egy-egy infúziót le tudjanak csepegtetni - magyarázta Szekanecz Zoltán.

