Koronavírus: újabb 15 ezer magyar fertőződött meg

Újabb 15 526 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 385 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 71 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 40 757-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Egy férfi megkapja a koronavírus ellen vakcina harmadik adagját.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

2673-an vannak kórházban

Jelenleg 158 424 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 2673-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 202-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 millió 186 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 34 810 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,61 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Koronavírus: van, ahol házhoz viszik az ingyenes teszteket.

Eddig már 6,32 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,06 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,43 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

Felszálló ágban az 5. hullám

A tájékoztató szerint jelenleg az ötödik hullám felszálló ágában vagyunk. Az omikron vírusvariáns már erősen terjed, és ez okozza a hazai fertőzések 87 százalékát. A megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az oltási akció ezen a héten is folytatódik. Már negyedik oltás is kérhető.

Az omikron variáns terjedésével egy héten belül robbanásszerűen megugorhat az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - véli Kacskovics Imre egyetemi tanár, az ELTE Immunológiai Tanszék vezetője.