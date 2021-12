Koronavírus: újabb 132 áldozat itthon

Újabb 1985 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 230 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 132 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 38 028-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Egy friss kutatás szerint az omikron variáns sokkal gyorsabban fertőzi meg a légúti szöveteket, mint a koronavírus korábbi formái.

5527-en vannak kórházban

Jelenleg 138 069 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 6531-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 501-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 054 288 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 31 543 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,02 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,23 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,94 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,1 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

Múl héten bejelentették, hogy már Magyarországon is bizonyítottan jelen van a legújabb, omikronnak elnevezett, Dél-Afrikából származó koronavírus-mutáció.