Koronavírus: szellentéssel is terjed?

Az érdekes, kissé humorosnak hangzó témát az ABC egyik podcastjában kezdték el boncolgatni - számolt be róla a Forbes. Mint írták, az új típusú koronavírus elsősorban légúti fertőzést okoz és főként cseppfertőzéssel terjed, egyes kutatások azonban már beszámoltak arról, hogy a koronavírus-fertőzöttek székletmintáiban még a gyógyulás után is kimutathatók vírusmaradványok, ráadásul maga a betegség akár bélrendszeri tünetekkel is járhat. Ha tehát a széklettel való érintkezés során potenciálisan megnő a megfertőződés kockázata, akkor valóban érdemes elgondolkodni azon, hogy nem áll-e fenn ugyanez a veszély a bélgázok esetében.

Vajon vissza kell tartanunk, ha utcára megyünk? Fotó: Getty Images

Veszélyes lenne a szellentés?

Szellentés során értelemszerűen nem hegyi levegő távozik belőlünk, és a vélekedésekkel ellentétben nem is kizárólag gáz halmazállapotban, hanem folyadékcseppek formájában is. Ráadásul nem is olyan kis mennyiségben, mint azt elsőre gondolnánk: egy 1997-ben közzétett tanulmány alapján egy-egy szellentés űrtartalma akár a 375 millilitert is elérheti, ez pedig valamilyen formában mindenképpen a levegőben oszlik szét. Emellett a bélgáz távozásának sebessége nagyjából megegyezik a köhögés és a tüsszentés gyorsaságával.

Érdemes tudni azt is, hogy a fertőzések szellentéssel való terjesztése valóban lehetséges, de csak akkor, ha meztelenül szabadulunk meg bélgázainktól. Egy 2001-es kutatás résztvevőit arra kérték, hogy ruhában és ruha nélkül is szellentsenek egy Petri-csészébe, majd a szakemberek megvizsgálták a mintákat. Azt látták, hogy a meztelenül begyűjtött mintákban tényleg előfordultak bizonyos baktériumok, a ruha azonban megakadályozta a mikrobák távozását. Ezt tehát úgy lehet elképzelni, mintha folyamatosan maszkot hordanánk a hátsónkon. Ez alapján elmondható, hogy öltözékünk jó eséllyel a gázokkal együtt távozó koronavírus-részecskéket is felfogja.

Nincs okunk félni

A lényeg tehát az, hogy ha ruhában szellentünk - márpedig az emberek általában felöltözve mennek az utcára -, akkor nincs okunk attól tartani, hogy tünetmentes koronavírus-fertőzöttként a tudtunk nélkül megfertőzünk másokat a bélgázunkkal. Ráadásul a társadalmi távolságtartás is jelentősen csökkenti a vírus ilyen módon való terjesztésének esélyét. Fontos továbbá, hogy minden esetben betartsuk az éppen érvényben lévő egészségügyi és biztonsági előírásokat - ugyanis nem a szellentés, hanem a szabályok megszegése az, ami valóban súlyosbíthatja a koronavírus-járványt.

