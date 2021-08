Koronavírus: ők vannak most a legnagyobb veszélyben

Magyarországon az összes, COVID-19 ellen beoltott személyből több mint 2,1 millióan 60 év felettiek. Ez azt jelenti, hogy a 2,5 millió 60 év feletti magyar ember 84 százalékát már immunizálták, és sokan már a harmadik oltás lehetőségével is éltek. Nagyjából 400 ezer idős viszont egyelőre nem élt az oltás lehetőségével - számolt be róla a koronavirus.gov.hu.

Fontolják meg újra az oltást!

A kormányzati tájékoztató úgy fogalmaz, hogy a beoltatlan idősek vannak leginkább kitéve a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának, különös tekintettel arra, hogy már itthon is terjed a delta vírusvariáns, és nem zárható ki az sem, hogy hamarosan kirobban egy negyedik járványhullám. Ezért a még beoltatlan időseket és családtagjaikat arra kérik, hogy fontolják meg újra az oltást.

Beoltanak egy férfit a koronavírus elleni oltóanyag harmadik adagjával. Fotó: MTI/Varga György

Mi a teendő?

Az oltásra az interneten lehet a legegyszerűbb jelentkezni. A regisztrációt az erre a célra létrehozott weboldalon kell elvégezni. A regisztráció érvényesítését követően itt lehet időpontot foglalni a legkényelmesebben elérhető kórházi oltópontra.

De nem az internetes jelentkezés az egyetlen módja annak, hogy koronavírus-oltást kapjanak a még beoltatlan idősek. Nyugodtan kérhetik a háziorvostól is a védőoltás beadását. Ebben az esetben a háziorvossal kell egyeztetni az oltás időpontját és helyszínét, majd a háziorvos dönt az olthatóságról és a vakcináról is. A mozgásképtelen, nehezen mozgó idősekhez a háziorvosok házhoz mennek. Ilyenkor a háziorvos helyben, papíralapon végzi el a regisztrációt, nincs szükség előzetes internetes regisztrációra.

Azok az idős emberek pedig, akik idősotthonban élnek és még nincsenek beoltva, bármikor jelezhetik oltási szándékukat az idősotthon vezetésének. Ugyanez a teendő akkor is, ha már be vannak oltva, de most már a harmadik oltást is szeretnék megkapni az új típusú koronavírus ellen.

A negyedik hullám küszöbén már nem az eredeti koronavírus, hanem annak delta variánsa fenyeget, ezért nagyon fontos a harmadik oltással megerősíteni minden korosztály immunvédekezését - jelentette ki Murcsek Edit, Katymár község háziorvosa. Részletek itt.