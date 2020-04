Koronavírus: mutatjuk, hol a legsúlyosabb a helyzet

A legtöbb fertőzöttet és áldozatot az Egyesült Államokban tartják számon: az amerikaiak már több mint 735 ezer koronavírusos betegről és mintegy 35 ezer halottról adtak hírt. New York államban a legsúlyosabb a helyzet, ugyanis az áldozatok csaknem felét innen jelentették. Donald Trump amerikai elnök szombati tájékoztatása szerint azonban egyes tagállamok már a következő napokban enyhítenek a szigorú korlátozásokon. Texasban és Vermontban bizonyos üzletek már a jövő hét elején újranyitnak, míg Montanában a jövő hétvégén indul be a mérsékelt gazdasági tevékenység. Ohióban, Észak-Dakotában és Idahóban pedig május elsején kezdik meg az állam újraindításának első szakaszát. Az elnök hangsúlyozta, hogy fokozatos és a közegészséget nem veszélyeztető lépésekről van szó. "Továbbra is biztató jeleket látunk arra vonatkozóan, hogy a koronavírus-járvány túljutott a csúcspontján" - szögezte le Trump.

Spanyolország és Olaszország

Az európai országok közül a legtöbb koronavírus-fertőzöttet Spanyolországból, a legtöbb halálesetet pedig Olaszországból jelentették eddig. A spanyolok vasárnapig csaknem 196 ezer beteget és több mint 20 ezer áldozatot regisztráltak. A spanyol alkotmány értelmében egyszerre legfeljebb 15 napra rendelhető el a szükségállapot, meghosszabbításához pedig minden esetben a törvényhozás jóváhagyása szükséges. A kormány ezért harmadszor is kezdeményezi a március 15-én bevezetett szükségállapot meghosszabbítását. Ez alapján tehát május 9-éig érvényben maradhatnak a korlátozó intézkedések, április 27-étől azonban megengednék a gyerekeknek, hogy egy meghatározott időkeretben kimehessenek az utcára. A spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez szerint a spanyolok az eddigi megszorítások betartásával példás választ adtak a koronavírus-járvány okozta szélsőséges helyzetre, és áldozatuknak köszönhetően életek tízezreit sikerült megmenteni. Ezek az eredmények azonban még nem elengedőek, és nem szabad kockára tenni őket az elhamarkodott döntésekkel - fogalmazott.

Idős beteget szállítanak kórházba Olaszországban. Fotó: Getty Images

Olaszországban egy hete most először csökkent 500 alá a koronavírus-fertőzés áldozatainak napi száma. Az országban eddig csaknem 176 embert fertőzött meg a kór, a halottak száma pedig meghaladta a 23 ezret. A járvány február 20-ai olaszországi kezdete óta 131 orvos halt meg. Közben bejelentették, hogy a korlátozó intézkedések májustól tervezett feloldását az ezzel megbízott szakértői csapat más és más ütemben indítaná el az ország északi, középső és déli részén.

Franciaország

A franciák eddig csaknem 153 ezer koronavírusos betegről és több mint 19 ezer áldozatról számoltak be. Az elhunytak közül majdnem 7500-an az idősotthonokban és egyéb szociális intézményekben veszítették életüket. A kórházakban azonban már negyedik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon pedig tizedik napja egyre kevesebb a súlyos beteg. "Az intenzív osztályokon a felszereléseket és az ápoló személyzetet illetően csökkenőben az igény, de még mindig rendkívüli szintű a leterheltség, jóval magasabb, mint a Franciaországban maximálisan megszokott" - közölte az egészségügyi minisztérium. A járvány kezdete előtt a francia egészségügy 5 ezer intenzív ággyal rendelkezett, ezt a kórházi átszervezésekkel a duplájára növelték. Úgy vélik, hogy a járvány tetőzésének vége akkor kezdődhet meg, ha 5 ezer alá csökken a súlyos beteg száma.

Németország

Egy járvány akkor ér véget, amikor az adott közösség tagjainak 60-70 százaléka átesik a fertőzésen, és így védettséget szerez a vírussal szemben, ami megvédi a fennmaradó 30-40 százalékot is. Ezt nevezik a tudósok nyájimmunitásnak. Az új típusú koronavírus elleni védekezést azonban nem lehet a nyájimmunitás kialakulására építeni - hangsúlyozta Helge Braun, a német kancelláriaminiszter. "Ha a német lakosságnak csak a felét akarnánk védetté tenni 18 hónap alatt, naponta 73 ezer embernek kellene megfertőződnie" - fejtette ki a miniszter. Ekkora terheléssel azonban nem birkózna meg az egészségügyi rendszer, és a fertőzési láncolatok felkutatásával foglalkozó egészségügyi hatóságok sem bírnák a tempót, így végül ellenőrizhetetlenné válna a járvány - fogalmaazott. Mint mondta, a jelenlegi helyzetre csak a védőoltás jelenthet megoldást. Németországban egyébként már meghaladta a 144 ezret a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 4547 áldozatot szedett a koronavírus-járvány.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság a hatodik olyan ország, ahol már meghaladta a 100 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma. Itt vasárnapig több mint 121 ezer beteget és 16 ezer áldozatot regisztráltak. Ezért az országban még nem lehet a korlátozások enyhítésén gondolkodni, Michael Gove brit kabinetminiszter szerint ennek még nem jött el az ideje. Mint mondta, a korlátozások érdemi enyhítésének egyik előfeltétele, hogy széleskörűvé váljon a koronavírus-szűrés. Emellett pedig meg kell győződni arról, hogy a lakosságon belül csökken a fertőződési ráta, és el kell jutni a napi halálesetek tartós csökkenésének szakaszába is - fogalmazott. Nagy-Britanniában jelenleg csak az alapvető szükségleti cikkek beszerzése céljából lehet kimenni az utcára. Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, más emberről kell gondoskodnia, vagy ha munkába utazik. Ezen felül naponta egy szabadtéri testedzés engedélyezett, de az is csak egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal.

