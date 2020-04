Koronavírus: felszálló ágban a hazai járvány

Ahogy már olvashatták a Házipatika.com-on, Magyarországon a fertőzöttek száma már elérte az 1916-ot, a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma pedig 189-re emelkedett. A tisztifőorvos tájékoztatása szerint továbbra is igaz, hogy a fertőzöttek mindössze 20 százalékánál alakul ki súlyos betegség, a többieknél enyhébb tünetek jelentkeznek. Mint mondta, a kórházakban csak olyan betegeket ápolnak, akikk komoly panasszal, például légszomjjal küzdenek.

Kitért arra is, hogy az ország több mint ezer idősotthonából eddig 18 otthonban ütötte fel a fejét az új típusú koronavírus - ez a szám tegnap óta nem változott. A bentlakásos intézményeknek tehát továbbra is kiemelt figyelmet szentelnek a hatóságok.

Négy megyéből érkeznek minták a pécsi egyetem víruslaborjába. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Tanácsok allergiásoknak

Az allergiaszezonnal kapcsolatban Müller Cecília kiemelte, hogy minden kezeletlen, nem kordában tartott betegség többletkockázatot jelent a koronavírus-fertőzés szempontjából, így az allergia is. Az érintetteknek azt javasolja, hogy időben kezdjék meg a már megszokott gyógyszereik alkalmazását, és lehetőség szerint minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban. Fontos odafigyelni a gyakori hajmosásra és ruhaváltásra is, ezeken a felületeken ugyanis könnyen megtapadnak az allergének. Továbbá a párnahuzatokat is ajánlott gyakrabban cserélni a pollenszezon idején.

Hogyan mozogjunk otthon a koronavírus-járvány idején? A tippekért olvassa el korábbi cikkünket!

Arról is beszélt, hogy testi és mentális egészségünk érdekében elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. A koronavírus-járvány idején azonban ezt inkább otthon valósítsuk meg. A szabadban kizárólag egyedül, a tömeget kerülve lehet sétálni, futni. A hazaérés után nem szabad elfelejteni az alapos kézmosást, a viselt ruhákat pedig mielőbb mossuk ki magas hőfokon.

Hétvégén több a szabálysértés

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy hétvégén gyakoribb, csaknem 2-szer több a szabálysértés, mint hét közben. A koronavírus elleni védekezés jegyében kihirdetett kijárási korlátozások megsértése miatt a rendőrök 496 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 425 ember ellen pedig feljelentést tettek - ismertette Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője.

Az első tünetek után három nappal meghalt egy 74 éves férfi Keszthelyen - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!