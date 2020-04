Koronavírus: mely gyógyszerek lehetnek hatásosak?

Napról napra emelkedik a koronavírus áldozatainak száma, a kutatóknak így versenyt kell futniuk az idővel a hatékony gyógymód kidolgozásakor. Jelenleg több mint 150 gyógyszert tesztelnek a koronavírussal fertőzött betegeken, ezek nagy része olyan készítmény, amelyet más betegségek esetén már használnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei gőzerővel keresik a leghatékonyabb gyógymódokat, sok intézet pedig a betegségből már felgyógyult emberek véréből állítaná elő az ellenanyagot. A gyógymódokat elsősorban három fő csoportban keresik:

Antivirális szerek, amelyek közvetlenül a vírus terjedését gátolják a szervezetben;

Azimmunrendszertúlműködését gátló készítmények;

Antitestek, amelyeket a betegségen már átesett emberek véréből vontak ki.

Dr. Bruce Aylward, az Egészségügyi Világszervezet képviselője szerint a kínai tapasztalatok azt mutatják, hogy a remdesivir az egyik leghatékonyabbnak tűnő készítmény jelenleg. A vírusellenes gyógyszert eredetileg az Ebola kezelésére fejlesztették ki, állatkísérletek viszont azóta igazolták, hogy többfél koronavírus (például a közel-keleti légúti koronavírus) ellen is bevethető. Emiatt remélik azt, hogy a szer a jelenlegi járványt okozó COVID-19 koronavírus ellen is hatékonyan alkalmazható. A Chicagói Egyetem kutatói jelenleg is ezt vizsgálják, az eddigi eredmények pedig bizakodásra adhatnak okot.

HIV- és malária-ellenes gyógyszerekkel is próbálkoznak

Bár sok szó esett róla, egyelőre kevés kutatás támasztja alá, hogy a HIV vírusa ellen használt gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető lenne a koronavírus is. A laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatok ugyan kedvezően indultak, az embereken végzett tesztek azonban nem a várt eredményt hozták. A készítmények nem gyorsították fel a gyógyulás folyamatát és a halálozási arányt, illetve a szervezetben lévő vírusszintet sem befolyásolták számottevően. A vizsgálatokat azonban nagyon súlyos állapotú betegeken végezték csupán el, így elméletileg előfordulhat, hogy a kevésbé veszélyes eseteknél a gyógyszerek hatékonyabban alkalmazhatóak.

Néhány olyan készítménnyel is kísérleteznek a kutatók, amelyeket korábban a malária kezelésére használtak. A koronavírus elleni hatékonyságukról viszont még szintén kevés bizonyíték áll rendelkezésre. A klórkinin és hidroxi-klórkinin gyógyszereket a malária mellett egy autoimmun betegség, a lupusz, illetve a rheumatoid arthritis kezelésére is használják, mivel segíthet az immunrendszer szabályozásában. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták ugyan, hogy ezek képesek gátolni a koronavírust, a WHO szerint ugyanakkor még nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a szer valóban hatékony és veszély nélkül alkalmazható a betegeknél.

A gyógyultak vére is segíthet

Az immunrendszer túlzott reakciója is komoly gondot okozhat, ez ugyanis az egész testben gyulladást válthat ki. Habár a gyulladás segíthet a vírus leküzdésében, túlzott mértékben akár életveszélyes állapotot is eredményezhet - ugyanez a folyamat figyelhető meg a koronavírus esetében is. Emiatt a kutatók a sclerosis multiplex kezelésére is szolgáló béta-interferont is elkezdték vizsgálni, amely csökkentheti a gyulladást. Ezek az interferonok olyan vegyianyagok csoportja, amelyet a test szabadít fel egy vírus támadása alatt.

Más kutatók pedig a vírusból kigyógyult betegek véréből vonnák ki azokat az antitesteket, amelyek már megtanultak hatékonyan küzdeni a fertőzéssel. A terv az, hogy a már igazoltan felgyógyult emberek vérplazmájából készítenek olyan gyógymódot, amely a betegek szervezetét is felkészítheti a vírus elleni harcra.

Bár a felsorolt készítmények mindegyikével folynak kísérletek, a kutatók szerint korai lenne még jóslatokba bocsátkozni arról, hogy mikorra várható hatékony gyógymód. Bár a következő néhány hónapban már pontosabb eredményeket kaphatunk arról, hogy a már létező készítmények mennyire hatékonyak a koronavírus ellen, a tényleges vakcina gyártása sokkal hosszabb folyamat.

Forrás: BBC

