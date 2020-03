Koronavírus: megcáfolták a legfélelmetesebb mítoszt

Milyen véget érhet a mostani koronavírus-járvány? Szakértők szerint többféle lehetséges forgatókönyv is létezik. Részletek itt.

Február végén jelent meg a New York Post oldalán egy véleménycikk Steven W. Mosher tollából. Ebben a szerző hosszasan fejtegeti annak lehetőségét, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) valójában Kína egyetlen 4-es szintű mikrobiológiai laborjából szabadult ki emberi mulasztás révén, ez a laboratórium pedig történetesen éppen a járvány kiindulópontjának tekintett Vuhan városában található. A cikk számos megosztást kapott a közösségi médiában, habár inkább tartalmazott szenzációs, mint logikailag szilárd megállapításokat.

Koronavírus: a hopeji orvoscsoport tagjai a kínai Vuhanban. Fotó: Getty Images

Most azonban egy frissen megjelent tanulmány tudományos bizonyítékokkal is szolgál, megcáfolva az említett cikkben felvetett és egyéb hasonló összeesküvés-elméleteket. Az amerikai Scripps Research orvosi kutatóközpont szakemberei visszakövették a vírus evolúcióját, illetve összehasonlították a szerkezetét más koronavírusokkal, így bemutatva, hogy a SARS-CoV-2 természetes evolúció révén jött létre.

Ember aligha tudna létrehozni ilyen vírust

Az egyik legtisztább bizonyíték a kórokozó molekuláris szerkezetében rejlik. Az új koronavírus ugyanis sokkal inkább hasonlít e téren denevérekben és tobzoskákban előforduló vírusokhoz, mint a már ismert, emberi megbetegedéseket kiváltó koronavírusokhoz. A kutatók szerint aligha lenne ez így, ha egy laboratóriumi körülmények között, mesterségesen megtervezett patogénnel lenne dolgunk. Ez esetben ugyanis feltehetőleg egy olyan vírust használtak volna fel az új kórokozó megalkotásához, amelyről ismert, hogy képes megbetegíteni az embert.

A SARS-CoV-2 másik beszédes jellegzetességét a fehérjedomén adja, amellyel az emberi sejtekhez kapcsolódik. Valójában ezek a fehérjék olyan hatékonyan képesek célba venni az emberi sejtek vérnyomás-szabályozásban részt vevő receptorait, az úgynevezett ACE2 receptorokat, hogy emiatt nagy valószínűséggel kizárható, hogy génmanipuláció állna a vírus kifejlődése mögött, nem pedig természetes szelekció.

Így jutott át az emberre

A SARS-CoV-2 genetikai vizsgálata továbbá azt is kimutatta, hogy afertőzésállatokról juthatott át az emberre. Az egyik lehetséges forgatókönyv ez ügyben, hogy a vírus először nem emberi gazdatestekben fejlődött ki a mostani állapotába természetes szelekció folyamán, majd ezután megfertőzte az embert. Egy másik lehetőség, hogy a vírus egy ártalmatlanabb formáját kapta el az ember, majd az fejlődött tovább a humán populáción belül. Bár ez utóbbi teória a kevésbé valószínű, egyben azonban aggasztóbb is, ha mégis igaz. Felveti ugyanis annak lehetőségét, hogy a vírusnak más patogén törzsei is felbukkanhatnak a jövőben.

A tanulmány a Nature Medicine című tudományos folyóiratban jelent meg.

