Koronavírus: kiengedték az első gyógyultat

Hazaengedték a kórházból azt az 55 éves nőt csütörtökön, aki bizonyítottan az új koronavírussal fertőződött meg, ő volt az első, aki felépült a fertőzésből Guangzhou-ban.

Védőfelszerelést viselő kórházi dolgozó eligazítást ad egy párnak Vuhanban. Fotó: MTI/AP/Chinatopix

A Ying vezetéknevű nő egy idős, lázas embert látogatott meg egy ápolási otthonban a hubej tartománybeli Vuhanban január elsején - minderről a China Daily számolt be pénteken. Mint írták, 19 nappal ezelőtt betegedett meg a nő, s akkor egy helyi kórházba ment köhögéssel és lázzal, ahol megállapították, hogy fertőzést találtak a tüdejében. Egy hét után javult a kezelések hatására az állapota, ezért január 21-én Guangzhou-ba utazott, hogy meglátogassa a rokonait.

Háromszor is tesztelték, hogy negatív

Ying azonban Guangzhou-ba érkezése után fejfájással, köhögéssel és szorító mellkasi fájdalommal fordult ismét orvoshoz, a guangzhou-i First People's kórházban végül aztán az új koronavírusra is tesztelték, s eredménye pozitív lett. Azonnal megkezdték a kezelését, néhány nappal később megismételték a tesztet, ami január 25, 26 és 27-én is negatív lett - erről már az Eighth People's kórház tájékoztatott.

Így emlékezett a történtekre

"Amikor tüdőgyulladást diagnosztizáltak nálam, kétségbeestem. De aztán azt mondták (az egészségügyi dolgozók), jól leszek. Amikor megkaptam a kezeléseket, megnyugodtam, majd megkönnyebbültem" - mondta Ying. "A WeChat üzenetekből láttam, hogy sokan félnek. De ahogy most látom, azt mondom, hogy nem kell félniük. Zárkózzanak be jól. Védjék magukat és a családjukat. Ez gyógyítható" - mondta. Hozzátette: mielőtt újra emberek közé menne önkéntesen karanténban marad majd néhány napig.

A beszámolók szerint Ying állapota nem volt súlyos, amikor kórházba került, és az egészségügyi dolgozók követni fogják a felépülését és állapotát ezután is - mondta Lei Chunliang, a guangzhou-i Eighth People's kórház vezetője.



Forrás: China Daily