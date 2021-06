Koronavírus: ilyen az uniós védettségi igazolvány

Július 1-től az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni, egyelőre 12 hónapig érvényes.

Július 1-jétől az Európai Unió valamennyi országában érvényes dokumentumnak számít az európai védettségi igazolás - írja az Infostart. A lap összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

A dokumentum mindenkiről három információt tartalmaz

Védettségi igazolvány nélkül csak így műtenek - a részletekért kattintson!

Melyik, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinával oltották be, átesett-e a fertőzésen, van-e friss, negatív teszteredménye. A fentiek megfelelnek az Európai Bizottság még márciusban bemutatott terveinek. Az egységes, QR-kóddal ellátott vakcinaútlevelet digitális és papírformában is ingyenesen elérhetővé teszik. A magyar és angol nyelvű európai COVID-igazolást idehaza kormányablakoknál, az ügyfélkapunál lehet igényelni, illetve letölteni. Az igazolás kiváltása, valamint letöltése ingyenes.

h i r d e t é s

Nem is útlevél, nem is személyi

Az egészségügyi tanúsítvány hozzájárul a tagországok közötti mozgás megkönnyítéséhez, de nem előfeltétele - igazolás nélkül is bárki utazhat, csak ez esetben a fogadó ország vonatkozó egészségügyi előírásainak megfelelően bizonyos intézkedéseknek (teszt és/vagy karantén) alá kell vetnie magát -, és nem is lép elő utazási igazolássá. Más szóval nem helyettesítheti az útlevelet vagy a más, EU-országok felkereséséhez szükséges hivatalos dokumentumot (minimálisan ez a személyi igazolvány).

Digitális és papírformában is ingyenes elérhető. Fotó: Getty Images

Ezeket az egészségügyi infókat tartalmazza

A lap összefoglalja, hogy az igazolás alapvetően a COVID-járvánnyal kapcsolatos, a birtokló személyre vonatkozó egészségügyi információt tartalmaz, rögzítve egyúttal az illető nevét, születési dátumát, az igazolás kibocsátásának időpontját, valamint az azonosítási kódot. A járvánnyal kapcsolatban tájékoztat, hogy birtokosa részesült-e oltásban, és ha igen, mikor és milyen szert kapott. Automatikusan valamennyi EU-tagállamban védettséget jelentő oltóanyagoknak minősülnek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által már jóváhagyott vakcinák (Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Janssen). Emellett bármely tagország dönthet úgy, hogy az országba való belépéshez elfogad más szérumról szóló igazolást is.

Hozzáteszik, hogy amennyiben valaki nincs beoltva, de átesett COVID-fertőzésen, és felgyógyult, akkor a pozitív PCR-teszt napjától számított 180 napnál nem régebbi esetre vonatkozó információkat rögzíti. Azoknak, akiknél egyik eset sem áll fenn, a legutolsó negatív PCR- vagy antigénteszt eredményéről tájékoztat (öt napon belül két teszt, amelyek között legfeljebb 48 óra telt el). Azokkal a szemben, akiknél e három feltétel bármelyike teljesül, más európai uniós országban - különleges járványügyi vészhelyzetet leszámítva - további egészségügyi feltételt nem támaszthatnak, "addicionális" intézkedést nem írhatnak elő.

Egy évig érvényes

Az igazolás használata az EU egész területére érvényes, minden országban azonos tartalmú, és egy időben hatályossá váló európai uniós rendeleten alapul. Az igazolás egyelőre 12 hónapig érvényes, de a járványhelyzettől függően - ha az ENSZ Egészségügyi Világszervezet a járványt megszűntnek minősíti - használata már előbb is felfüggeszthető, és megfordítva: inaktív kártya is újraaktiválható, ha ezt a járványhelyzet szükségessé teszi. Az, akit nem EU-országban oltottak be, hazája hatóságánál kérheti az oltás elismerését és ez alapján az európai igazolás kiállítását (feltéve, hogy az oltóanyagot elfogadta az EMA). A személyi adatok védelme érdekében az igazoláson tárolt információkat a fogadó oldalon az erre felhatalmazott hatóság személye leolvashatja, de nem tárolhatja, ebben csak a kibocsátó nemzeti hatóság illetékes.

Ezért annyira kellemetlen a PCR-teszt. A részletekről itt írtunk.