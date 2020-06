Koronavírus: így terjed a gyerekek között

Francia kutatók szerint enyhefertőzésesetén is kialakul immunitás a szervezetben az új koronavírussal szemben. Részletek itt.

A hamburgi Egyetemi Klinika (UKE) tudósai 2436 vizsgált gyermek közül 36 vérében találtak antitesteket - mondta el Ania C. Muntau, a klinika gyermekgyógyászati osztályának igazgatója. Az antitestek jelenléte azt mutatja meg, hogy a tesztelt alany átesett-e már koronavírus-fertőzésen, egyben immunissá vált-e a fertőzésre. A jelenleg is zajló kutatás eddigi eredményei alapján a 0-9 évesek korcsoportjában egy százalék volt a pozitív antitesttesztek aránya, míg a 10-18 éveseknél két százalék. A különbség a kutatók szerint statisztikailag jelentős.

A 10 év alatti gyerekeknél ritkábban mutattak ki koronavírus elleni antitesteket. Fotó: Getty Images

A június végéig tartó kutatás során mintegy hatezer egészséges és krónikus beteg hamburgi gyerek adatait veszik fel. A vizsgált gyermekek egy részénél jelentkeztek a SARS-CoV-2-vírus okozta COVID-19 tünetei, de tünetmentes gyerekeket is tesztelnek a kutatók.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) holnapján elérhető tájékoztató szerint az eddigi kutatások arra engednek következtetni, hogy gyermekeket és tinédzsereket hasonló eséllyel fertőz meg az új koronavírus, mint a többi korosztály tagjait, illetve ők is ugyanúgy terjeszthetik a fertőzést. Ugyanakkor a meglévő tudományos bizonyítékok alapján úgy tűnik, esetükben kisebb a súlyos megbetegedés veszélye. Ezzel együtt a fiatalabb generációk számára is javasolt, hogy betartsák az alapvető óvintézkedéseket a járványhelyzetben.