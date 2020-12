Koronavírus: így lesz biztonságos a karácsony

Magyarországon eddig még nem vezettek be arra vonatkozó korlátozásokat, hogy hány család találkozhat zárt helyen - valamelyik otthonában -, ahogy tették ezt például Nagy-Britanniában. Nálunk egyelőre úgynevezett ajánlott magatartási szabályokban rögzítették, mi lenne az elvárt családi összejöveteleken (lakodalmak, tor, temetés külön lapra tartozik).

Ezek a jelenlegi ajánlások (de nem kötelezettségek):

Az összejövetel előtt alaposan szellőztessünk ki és a gyakran használt felületeket, illemhelyeket fertőtlenítsük le.

Lehetőleg szabadban tartsuk az összejövetelt.

Ha zárt térben tartjuk, szellőztessünk gyakran.

Megérkezéskor alapos szappanos kézmosás vagy fertőtlenítés javasolt.

Tartsuk be a köhögési etikett szabályait.

Étkezés során az egy háztartásban élők üljenek egy asztalnál, vagy egyenek egy időpontban.

Tartsuk a 1,5 méter távolságot.

Étkezés előtt se feledkezzünk meg a kézmosásról vagy fertőtlenítésről.

Alapvetően azonban a hazai szakemberek továbbra is az javasolják, inkább hagyjuk ki a karácsonyi összejöveteleket, vagy online kapcsolódjunk más háztartásban élő családtagjainkkal. Ha azonban mégis úgy döntünk, hogy együtt ünnepelünk szeretteinkkel, akkor mutatjuk, milyen óvintézkedéseket tehetünk még meg, hogy megóvjuk saját és családtagjaink egészségét egy esetleges koronavírus-fertőzéstől.

Legyünk rugalmasak

Ha nem valamely magas kockázati csoport tagjai vagyunk, akkor nem teljesen ördögtől való, hogy a lehető legbiztonságosabb módon, de találkozzunk néhány emberrel karácsonykor - mondta Lucy Yardley, a Bristoli Egyetem egészségpszichológiai professzora a The Guardiannak. "Ami azonban biztosan nem járható út, hogy az eddig megszokott tradicionális karácsonyt tartsuk" - tette hozzá, javasolva, legyünk idén rugalmasak. Vegyünk fontolóra, hogy - ha az időjárás engedi -, akkor szabad ég alatt köszöntsük egymást, akár pár falat süteményt elfogyasztva egy feldíszített kinti fenyő körül, vagy gesztenyét is sütögethetünk közben, míg forró italokat kortyolunk. Yardley professzor szerint az is megoldás lehet, ha a beltéri ünneplésnél egyszerűen most kihagyjuk a közös étkezést, a karácsonyi ebéd vagy vacsora alkalmával ugyanis elkerülhetetlen, hogy levegyük a maszkokat, sokszor ráadásul még közel is ülnek helyhiány miatt az emberek, így egymáshoz közel beszélgetve tovább nő a kockázata, hogy egy tünetmentes fertőzött továbbadja a vírust másnak.

Karácsony előtt vonuljunk önkéntes karanténba

Aki a koronavírus okozta COVID-19 betegség tüneteit mutatja, legyen az bármilyen apró szimptóma, jobb, ha otthon marad és nem kockáztatja, hogy megfertőzi szeretteit. Vagy lemondja a nála tartandó ünnepséget, még ha az egyeseknek csalódást is okoz. Ez azonban még mindig nem ad 100 százalékos védettséget, hiszen a tünetmentesfertőzésesélyét így sem lehet kizárni. Erre lehet megoldás Yardley szerint, ha önkéntesen karanténba vonulunk a családi összejövetel előtt 14 napra (vagy legalább tízre). Így minimalizálhatjuk annak esélyét, hogy vírust is viszünk magunkkal "ajándékba" a karácsonyi összejövetelre.

Ne próbáljunk mindenkit egyszerre meglátogatni

Idén ne hívjuk meg magunkhoz az összes rokont, vagy ne látogassuk sorra szeretteinket 1-2 nap alatt. Egyrészt, mert ha egy helyre sokan zsúfolódnak be, úgy nehéz megtartani a szükséges 1,5 méteres távolságot. Másrészt, mert a nagy számok törvénye alapján sokkal nagyobb az esély rá, hogy valaki a családból tünetmentesen hordozza a vírust.

Így lesz koronavírus-biztos az otthonunk

A kormányzati koronavírus-oldalon olvasható magatartási szabályok többsége kiválóan alkalmazható arra, hogy biztonságosabbá tegyük otthonunkat. Az ott felsoroltak közül azonban az egyik kulcsfontosságú teendőt nem árt még egyszer megismételni, az ugyanis nagyban befolyásolja, milyen koncentrátumban lehet a levegőben a vírus, ha valaki mégis hordozza, csak épp még nem tud róla. Ez az intézkedés pedig a szellőztetés. A mai, jól szigetelt lakásokban ráadásul egyetlen ablak bukóra hagyva vajmi kevés. Gabriel Scally, a Bristoli Egyetem közegészségügyi vendégprofesszora és a brit független járványügyi testület tagja szerint a szellőztetés helyett a legjobb, ha folyamatos huzatot tartunk fenn a lakásban. Javaslata szerint a ház két végében érdemes nyitva tartani az ablakokat, a helyiségek között pedig az ajtókat. De amennyiben megoldható, minden helyiségben legyen inkább nyitva az ablak, hogy mindenhol egyformán biztosítsuk a benti levegő folyamatos frissítését, így "hígítva" az esetleges víruskoncentrációt.

Otthonunknak ez a legnagyobb kockázata

Egy, a Nature Human Behaviour című folyóiratban nemrég publikált tanulmány szerint a legjobb stratégia a COVID-19 ellen, ha idén lemondjuk az összejöveteleket. Otthonunk "biztonságában" találkozni szeretteinkkel ugyanis egy viszonylag nagy kockázatot rejt magában. Jelesül könnyebben elengedjük magunkat, megfeledkezünk a biztonsági előírásokról, mivel otthonunkat nyilván jóval biztonságosabbnak ítéljük meg - világít rá a kockázati tényezőre Stephen Reicher, a St. Andrews Egyetem szociálpszichológia professzora.

Tanuljunk meg udvariasan nemet mondani

Nehéz lehet visszautasítani egy szerettünk ölelését, vagy szíves invitálását, ezért érdemes előre átgondolni azokat a potenciálisan kínos helyzeteket, amik előfordulhatnak, így megpróbálhatjuk megelőzni azokat, vagy legalább felkészülni arra, hogy ne tűnjünk durvának, ridegnek, amikor elutasítjuk a közeledést. Reicher javaslata az, hogy fogalmazzuk át mondandónkat. Ahelyett, hogy úgy reagálnánk, "ne gyere a közelembe", mondjuk inkább azt, "nem kellene inkább megtartanom a távolságot, nehogy megfertőzzelek?".

Étkezési szokások

Ha már mindenképp ragaszkodunk a beltéri összejövetelhez, és a közös ünnepi ebéd sem maradhat el, akkor igyekezzünk úgy kialakítani az étkezési lehetőséget, hogy az egy háztartásban élők étkezzenek csak egy asztalnál, vagy legyen u alakban elhelyezve az asztal, hogy minél távolabb kerüljenek egymástól az emberek. "Különböző háztartásban élőket egymással szembe ültetni nem épp a legjobb ötlet" - magyarázza Linda Bauld, az Edinburghi Egyetem közegészségügyi professzora, aki azt sem javasolja, hogy ilyenkor hangulatkeltő háttérzene szóljon. Az ugyanis arra készteti az embereket, hogy felemeljék a hangjukat, és így sokkal több potenciális vírushordozó nyálcseppecskét bocsássanak útjukra.

Célszerű kerülni egymás evőeszközeinek, tányérjainak, poharainak megérintését. Ideális lehet, ha mindenki hoz magával tányért, poharat és evőeszközöket, majd el is viszi azokat, így biztosan nem kerül a vírus annak felületéről egyik embertől a másikra. A közös tálak, közös kanalak, szedők használata is kerülendő, puszta kézzel pedig még véletlen se fogjunk meg egy sültet vagy süteményt a közös tányérról.

Yardley szerint emellett azt is érdemes átgondolni, hogy az összejövetel végén ki mosogasson el. Lehetőleg ez ne a legkiszolgáltatottabb személy legyen. És már eleve az esemény szervezésekor is vegyük mindezt figyelembe, a vendégek távozásával ugyanis a vírus még a lakásban maradhat.

Az időzítés is számít

Nagyon sokat számít, hogy mennyi időt töltünk zárt térben, hiszen attól függhet, mennyi vírus halmozódik fel a levegőben. Köztudott, hogy szoros kontaktnak az minősül, akivel legalább 15 percig tartózkodunk 2 méteren belül, ezért is jobbak a villámlátogatások a hosszú vendégeskedésnél.

Fontoljuk meg továbbá azt is, hogyha barátokat, rokonokat hívunk át, akkor mikor tesszük. Célszerűbb a reggeli, délelőtti órákban, mint délután vagy este. Napvilágnál ugyanis könnyebb akár kint is összejönni, illetve kisebb az esélye annak, hogy ilyen korai órán szeszes italt fogyasszunk, ami megnöveli a kockázatát, hogy elhagyunk egyes óvintézkedéseket. Ráadásul, ha egy összejövetelen alkohol is van, a vendégek szívesebben maradnak tovább - hívja fel a figyelmet Bauld professzor.

A kinti összejövetel sem kockázatmentes

Ha úgy döntünk, hogy egymás megajándékozását összekötjük egy kellemes sétával, akkor se feledjük el, hogy a távolságot meg kell tartani. Bár jóval kisebb a vírus átvitelének esélye kültéren, az ajánlott távolság ott is legalább 1,5-2 méter.

Halasszuk el az ünneplést

A legbiztonságosabb stratégia, ha a karácsony megünneplését nyárra halasztjuk. Lehet, hogy elsőre nevetségesen hangzik, de gondoljunk bele kicsit. Nem jobb egy hatalmas buli nyáron, mint egy távolságtartástól terhes kis összejövetel karácsonykor, aminek még így is nagy a rizikója?

