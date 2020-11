Győrfi Pál: ne felejtsük el a karácsonyt

"Szerintem felejtsük ezt az idei karácsonyt, azért, hogy jövőre lehessen karácsony" - mondta el az RTL Klub reggeli műsorában Zacher Gábor toxikológus. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a családi összejövetelek is kedvezhetnek a vírus terjedésének, a hagyományos módon megtartott ünnepek így csak még több életet veszélyeztetnének. A lakosságtól nagyobb fegyelmet várna és a kormányt is arra biztatta, hogy zárja be a plázákat.

Drága ajándékok helyett lelki örömszerzés

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Facebookon reagált a toxikológus szavaira. Mint írta, Zacher Gábor "orvosi, szakmai szempontból nagyon helyesen félti az embereket a járvány erősödésétől, a fertőződéstől". Habár az óvatosság, a szigorú korlátozások szerinte is helyénvalók, úgy érzi, talán sohasem volt ekkora értéke és tartalma az előttünk álló ünnepnek, vagyis az összetartozás, a szeretet és az önzetlenség átélésének.

"Idén tényleg ne a bevásárlás, a boltokban vett sok drága ajándék legyen a cél, hanem a lelki örömszerzés. Tervezzük meg, hogy esetleg ha kell, fizikai kontaktus nélkül hogyan lehetünk együtt azokkal, akiket szeretünk" - javasolja Győrfi Pál. Szerinte a puszi és az ölelés helyett egymás érdekében telefonon, videón, vagy levélben érdemes elmondani egymásnak azokat a szavakat, amiknek jelentését jó esetben egész évben érezhetjük.

