Koronavírus: így kezelhetjük otthon

A koronavírus második hulláma Magyarországon is egyre több embert ér el, már százezernél is több fertőzöttet azonosítottak, és az áldozatok száma is meghaladta a 2500-at. A vírus terjedésében a legnagyobb szerepük azoknak a tünetmentes hordozóknak van, akik tudtukon kívül is tucatnyi embert fertőzhetnek meg. Persze az sem jó, ha a vírus jól érzékelhető tünetekkel jelentkezik, ezekkel ugyanis sok fertőzött hetekig küzd - sőt, több olyan páciensről is tudni, aki még hosszú hónapokkal az után is produkált tüneteket, hogy a vírus már eltűnt a szervezetéből. A tünetek sokszínűsége miatt a COVID-19 kezelése sem egyszerű, de ha nem olyan súlyos a betegség, ami miatt kórházi ellátásra lenne szükség, a tünetek otthon is enyhíthetők.

Maszkban a karanténszobában

A koronavírus-fertőzésen átesett emberek többségénél csak viszonylag enyhe tünetek jelentkeztek, amelyek rendszerint egy héten belül enyhülnek. Számukra elsősorban a panaszok enyhítése javasolt sok pihenéssel és bőséges folyadékfogyasztással, szükség esetén láz- és fájdalomcsillapítók szedésével. Fontos, hogy a beteg teljesen el legyen szeparálva a többiektől, ugyanis a vírus nagyon könnyen továbbadható még kellő elővigyázatosság mellett is. Ha a fertőzött háztartásában többen is élnek, javasolt kijelölni egy karanténszobát, ahova a betegség ideje alatt senkinek sem lehet bejárása. Az lenne az ideális, ha a beteg külön fürdőszobát is használna, ám ez a legtöbb családban érthető módon nem megoldható. Viszont fontos, hogy a közös használatú helyiséget naponta többször is kiszellőztessük és rendszeresen fertőtlenítsük.

A beteg számára kijelölt karanténszobában szintén nagyon fontos az állandó szellőztetés, illetve a fertőzött azzal is védheti a vele egy háztartásban élőket, ha bent a lakásban is maszkot visel. A ruháit a megengedett legmagasabb hőfokon kell kimosni - ha a háztartásban élő másik személy mosná a fertőzött ruháit, azokhoz kesztyűben nyúljon, vagy pedig alaposan mossa meg és fertőtlenítse utána a kezét - javasolja a Mayo Clinic cikke.

Hogyan kezeljük otthon a COVID-19-et?

A COVID-19-et sajnos nem tudjuk meggyógyítani, az otthoni kezelés lényege így az influenzához hasonlóan a tünetek enyhítése, illetve a szervezetünk védelmi képességeinek megerősítése. Az immunrendszerünk életünk folyamán számtalan vírussal és baktériummal találkozott már, ideális esetben ahogy az összes többivel, így a koronavírussal is megbirkózhat. Mi csak segíthetjük abban, hogy megfelelő körülményeket biztosítunk a kórokozó elleni harcra.

A koronavírus változatos tünetekkel jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A Maryland Egyetem honlapján tünetekre lebontva mutatja be, hogy mi a teendőnk, hogy a lehető leghamarabb leküzdhessük a betegséget.

Kisebb hőemelkedés esetén nem kell azonnal lázcsillapítóért nyúlni, a magas lázat azonban tanácsos gyógyszeresen kezelni. A beteg maradjon ágyban és pihenjen, amennyit csak tud. Fontos továbbá a bőséges folyadékfogyasztás is, lázasan ugyanis izzadunk, ami miatt a szervezetünk is gyorsabban kiszárad. A víz vagy a meleg tea a legjobb választás - ha utóbbit mézzel fogyasztanánk, várjunk egy kicsit, míg kihűl. Kerüljük viszont a koffeintartalmú italokat, mivel azok csak tovább dehidratálják a szervezetet és a pihenésünket sem segítik.

Köhögés

A bőséges folyadékfogyasztás ez esetben is javasolt, így ugyanis a szervezetünk könnyebben szabadulhat meg a letapadt váladéktól. A meleg italok a gyulladt, duzzadt nyálkahártya miatti tüneteket is enyhíthetik. Nemcsak italban, de ételben is gondolkodhatunk, jó választás lehet például nagyszüleink kedvelt népi gyógymódja, a húsleves. A nátha és influenza ellen már bizonyított kamillás gőzölés is segíthet enyhíteni a panaszainkat.

Légszomj

A betegség egyik gyakori tünete a nehézlégzés is, amelyről sokan még hónapokkal a vírusmentessé válást követően is panaszkodnak. A gyógyszeres kezelés mellett a kontrollált, lassú lélegzetvételek is segíthetnek enyhíteni a légszomj tüneteit. A tünetet sokaknál nem is maga a vírus, hanem az amiatt érzett szorongás váltja ki, érdemes ezért különféle meditációs, relaxációs gyakorlatokat is kipróbálni. Ha szükséges, használjunk inhalátort is, de csak azt, amit az orvos írt fel nekünk - a másnak felírt készítmény nem biztos, hogy enyhíti a tüneteinket, sőt a használata veszélyes is lehet. Javasolt ezeket az eszközöket is rendszeresen fertőtleníteni.

