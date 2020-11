Azt hitte, koronavírusos, pedig más volt a baja

Sue Ryan egy hosszabb, kempingezéssel egybekötött coloradói túrázás után kezdte rosszul érezni magát - írja a health.com. Fájt a feje, magas láza lett, és nehezen lélegzett, a szimptómák alapján pedig biztos volt benne, hogy elkapta az új koronavírust. Teszteltette magát, ám legnagyobb megdöbbenésére az eredmény negatív lett. A tünetei azonban tovább romlottak, így újabb tesztet kért, ami megint csak azt jelezte, hogy nem koronavírusos. Ekkor alaposabban megvizsgálták az orvosok, és kiderült, hogy hantavírus-fertőzése van.

A hantavírus és a koronavírus sok tünete egyezik, közös szimptóma például a láz. Fotó: Getty Images

Hantavírus és koronavírus: hasonlóak a tünetek

A betegséget a Bunyaviridae családba tartozó hantavírus-nemzetség okozza - írtuk korábban a hantavírusról szóló összefoglaló cikkünkben. A hantavírus-fertőzés többféle betegséget előidézhet, az Egyesült Államokban például a HPS (hantavírus pulmonalis szindróma) jellemző, amelynél a kórokozó a tüdőt támadja meg, Európában és Ázsiában pedig a haemorhagiáslázvese szindrómával (HFRS) a gyakoribb.

Dr. Amesh A. Adalja, a marylandi Johns Hopkins Center for Health Security munkatársa szerint a koronavírus-fertőzés és a hantavírus-fertőzés tünetei sok tekintetben egyeznek, mindkettő tud például légzőszervrendszeri panaszokat okozni. A HPS főbb tünetei a láz és a nagyobb izomcsoportokat (comb, csípő, hát, váll) érintő fájdalom, de előfordulhat fejfájás, hidegrázás, szédülés, emésztőrendszeri panaszok, mint például hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom. A HRS tipikus szimptómái a megfertőződés után 1-2 héttel jelentkeznek, az érintettek intenzív fejfájást, hasi fájdalmat, lázat, hidegrázást, hányingert, homályos látást tapasztalnak. Egyes betegeknél előfordulhat arcpír, a szemek gyulladása vagy vörössége, esetleg kiütés, később pedig akut sokk,alacsony vérnyomásés akut veseelégtelenség jelentkezhet.

Koronavírus-fertőzésre számos tünet utalhat, de előfordul, hogy egyesek tünetmentesen vészelik át a fertőzést. A betegséghez köthető panaszok hivatalos listáján, amelyet az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) állított össze, a következők szerepelnek: láz vagy hidegrázás, köhögés, légszomj vagy légzési nehézség, fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, az ízlelés vagy a szaglás elvesztése, torokfájás, orrfolyás, orrdugulás, hányinger vagy hányás, hasmenés.

A terjedésüket tekintve azonban eltérnek a vírusok. Az új koronavírus elsősorban emberről emberre terjed cseppfertőzéssel, a hantavírus azonban kizárólag állat közvetítésével juthat be az emberi szervezetbe: rágcsálók, elsősorban mezei egerek terjesztik, főképp a vizeletükkel, székletükkel, nyálukkal, direkt kontaktussal.

Ritkább, de súlyosabb

Dr. Adalja fontosnak tartotta kihangsúlyozni: a hantavírus ritkán fertőz meg embereket, 1993 és 2007 között az Egyesült Államokban mindössze 728 esetet jelentettek. Ebből a 728 esetből 151 köthető Coloradóhoz, ahol Sue Ryan is elkapta a vírust; a 151 érintettből 41-en elhunytak. Összehasonlításképpen: a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint idén január óta mintegy 9,3 millió ember fertőződött meg koronavírussal az Egyesült Államokban. "Bár a hantavírus jóval ritkább, mint a koronavírus, sokkal súlyosabb is, hiszen a halálozási aránya magasabb" - hívja fel a figyelmet Dr. Adalja. Az eddig gyűjtött adatok alapján a koronavírus mortalitási rátája 2,5 százalék, és bár a hantavírusnál a halálozási arány függ attól, pontosan melyik vírus okozta a fertőzést, a HFRS esetében akár 15 százalék is lehet.

A hantavírus ellen nem létezik védőoltás, a kezelése pedig alapvetően tüneti: azokat a betegeket, akik súlyos légzőszervrendszeri panaszokkal kórházba kerülnek, intubálják és oxigénterápiát, esetleg infúziós terápiát és lázcsillapítókat kapnak, mondja Dr. Adalja. A vese védelmére is szükség lehet: a vesekárosodás jellemzően önmagától, kezelés nélkül gyógyul, de létrejöhet súlyos vesekárosodás,veseelégtelenségis, ami miatt művese kezelésre is szükség lehet. Utóbbi értelemszerűen kórházi ellátást igényel.

Mint arról korábbi cikkünkben írtunk, koronavírus-fertőzés esetén a járóbetegek és oxigénpótlásra nem szoruló fekvőbetegek esetében nincs szükség sem vírusellenes, sem immunmoduláns kezelésre. A súlyosabb állapotban lévő betegeknél viszont remdezivirt és dexametazont is alkalmazhatnak a kezelőorvosok. Vakcina még nincs a koronavírus ellen, de rohamléptékben zajlik a fejlesztése.

A Sue Ryant kezelő orvosok nem tudják pontosan, hogy hogyan kapta el a nő a hantavírust. De mint minden fertőző betegség esetén, annak felismerése, hogy valami nincs rendben, valamint a minél hamarabbi segítségkérés jelentősen növelheti az esélyt, hogy helyesen diagnosztizálják az érintettet, megfelelő kezelést kapjon, és szövődmények nélkül túljusson a betegségen.