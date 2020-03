Koronavírus: nem fenyeget gyógyszerhiány

Szerdára már 58 főre emelkedett a hazai koronavírus-fertőzöttek száma. Részletek itt.

Az OGYÉI közleménye szerint a gyógyszerbeszerzés megfelel az igényeknek. Az ország kielégítő tartalékokkal rendelkezik, ezek a tartalékok pedig az ellátási lánc több szereplőjénél, így a gyógyszertáraknál, a nagykereskedőknél és a gyártóknál állnak rendelkezésre. A szervezet leszögezte, a hazai gyógyszertartalékok kialakítása egy esetleges járvány esetére is pontos, végiggondolt terv szerint zajlik. Magyarország inkább a túlbiztosított készletek híve, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak szigorúbb értelmezéseit szokta alkalmazni.

Az OGYÉI azt kéri, kerüljük el a pánikszerű gyógyszerfelvásárlást. Fotó: Getty Images

Hozzátették, bár itthon nem alakult ki a koronavírussal összefüggő gyógyszerhiány, a készítmények gyógyszertárakba való eljuttatáshoz időre van szükség a hirtelen többszörösére nőtt igények miatt. Emiatt a gyógyszertárakra, illetve az azokat kiszolgáló gyógyszer-nagykereskedőkre is óriási nyomás nehezedik. A nagykereskedők az utóbbi napokban - a megnövekedett gyógyszertári rendelések miatt - a szokásos mennyiség többszörösét szállították ki a gyógyszertárakhoz, egyben mindent megtesznek a gördülékeny gyógyszerbeszerzés, valamint a gyógyszertárak kiszolgálása érdekében, ezzel biztosítva az országos ellátást.

Az OGYÉI felhívta a figyelmet, hogy noha érthető, hogy mindenki szeretné szeretteit és saját magát biztonságban tudni, nincs szükség azonban többhavi tartalékolásra. Arra kérik a lakosságot, hogy ne vásároljanak a szükségesnél több készítményt, mivel az esetlegesen kialakuló pánik és megalapozatlan felvásárlás nem indokolt és mindenképpen elkerülendő ebben az esetben is. "Tekintettel arra, hogy Kínában - ami az egyik legfontosabb alapanyag-gyártó ország - lecsengőben van a járvány, ezáltal a gyártás is újraindulhat, és ez is azt erősíti meg, hogy nincsen ok pánikra, a betegek hozzá fognak jutni továbbra is a szükséges gyógyszereikhez" - olvasható a szervezet közleményében.

Milyen élelmiszerek és egyéb fogyasztási cikkek legyenek otthon arra az esetre, ha karanténba kényszerülnénk? Olvassa el az nlc.hu vonatkozó cikkét ide kattintva!