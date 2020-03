Koronavírus: felkészülnek az önkormányzatok

Heisz György kifejtette, elsőként a fertőzésgyanús , főként krónikus betegségben szenvedő embereket vonják be, majd az egészségügyi személyzetet, a háziorvosokat, továbbá azokat a szociális területen dolgozókat, akik munkájuk során gyakran érintkeznek idős emberekkel. Hangsúlyozta, a megvásárolandó készülék, amit Magyarországon jelenleg csak négy egészségügyi intézményben használnak: a budapesti Honvédkórházban, a Sportkórházban, a nyíregyházi oktatókórházban és a Debreceni Egyetem kórházában. A berendezés a koronavíruson kívül további 24 vírus kimutatására alkalmas, a vizsgálat eredménye egy órán belül elkészül.



Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a közösségi oldalán arról tájékoztatott, az elmúlt napokban a székesfehérvári önkormányzat több ezer FFP2-es maszkot szerzett be, illetve azok beszerzését elindította 20 millió forint értékben. Ezeket orvosok, ápolók, mentősök és az egészségügyi, szociális intézményekben kritikus feladatot ellátók számára osztják ki. Emellett 50 millió forintból sebészi maszkokat vásárolnak a lakosság számára, összesen 100 ezret, ebből 60 ezer már megérkezett, ezek kiosztásáról később intézkednek.



A koronavírus-járvány miatt egészségügyi maszkot viselő vásárló és hirdetmény a budapesti Allee Bevásárlóközpontban 2020. március 24-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt





Székesfehérvár önkormányzata azt is közölte, hogy az Árpád Szakgimnázium ruhaipari szakoktatói egyszer használatos, illetve mosható maszkokat varrnak a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház számára. A gyártást hétvégén kezdték el több cég hathatós segítségével, az első ezer darab már elkészült. Békéscsabán is folyamatos a fertőtlenítőszerek és maszkok beszerzése, az önkormányzat a napokban kapott ötszáz maszkot, amelyet eljuttatott a helyi egészségügyi alapellátó intézményeknek. Szarvas Péter polgármester szerint emellett folyamatban vannak más közbeszerzések is.

Online vizit és távkonzultáció Svábhegyen

A krónikus asztmás és allergiás gyermekeknek indított online vizit és konzultációs lehetőséget a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet. Az online vizit és távkonzultáción elsősorban kezelés alatt álló, tehát krónikus asztmás, allergiás gyerekeknek és szüleiknek, illetve allergia esetén a felnőtteknek tudnak közvetlen videokapcsolat segítségével tanácsot adni, illetve a gyógyszerhasználaton változtatni a beteg állapotától függően. A gyógyszerfelírás is teljességgel megoldott az eRecept segítségével.

Kaposvár polgármestere, Szita Károly kedden azt közölte, a város több mint 6 millió forintért vásárolt védőfelszereléseket egészségügyi dolgozóknak. A szegedi önkormányzat harmincezer maszkot vásárol, ezeket a helyi háziorvosok és a közfeladatot ellátó dolgozók kapják meg. Az orosházi önkormányzat a város ez évi költségvetésének terhére 6 millió forintot biztosít az Orosházi Kórház számára egy ideiglenes konténervizsgáló felépítésére. Emellett a dél-békési iparváros önkormányzata arról is döntött, hogy a múlt ősszel Gyopároson felépült munkásszállót - szükség esetén - átmenetileg a kórház rendelkezésére bocsátja. Egerben Mirkóczki Ádám polgármester keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a forgalmasabb pontok, így a bevásárlóközpontok, a boltok, a postahivatalok, a gyógyszertárak és a buszmegállók környékén rendszeresen fertőtleníteni kívánják egyebek között a padokat, korlátokat. Pakson szociális, oktatási intézményeket fertőtlenítenek úgynevezett hidegfüstgenerátorral, bezárt a két nagy szálloda, egyben felmérik a helyi szálláskapacitást karantén céljára. Nyíregyháza önkormányzata azt közölte, a város északi temetőjében minden szertartást a főbejárati nyitott ravatalozóban tartanak. A többi temetőben, egymástól megfelelő távolságot tartva. A többi gyászoló a ravatalozó előtti téren róhatja le kegyeletét. Tájékoztató táblákon kérik a gyászolókat, hogy kerüljék a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást, és a temetkezési szertartás idejét maximalizálták.