Koronavírus: engedélyezték az orosz vakcinát itthon

A Pfizer BioNTech, a Moderna, és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája után újabb oltóanyag kapott engedélyt magyarországi használatra, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) befejezte a feltételül szabott hatósági vizsgálatokat a Szputnyik V oltással kapcsolatban. Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter vasárnap délután Facebook-oldalán jelentette be: a vizsgált paraméterek alapján az NNK megállapította, hogy az orosz vakcina gyógyszerminőségi szempontból a gyártói specifikációnak megfelelt, immunbiológiai szempontból a készítmény emberen alkalmazható.

Négyféle oltóanyag kapott magyar engedélyt

Tavaly december végén érkezett meg Magyarországra az első adag vakcinaszállítmány, az Európában elsőként engedélyezett Pfizer vakcina. Néhány héttel később, 2021. január 12-én már az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinája is rendelkezésünkre állt, amely felépítésében, hasonlóan a Pfizer oltóanyaghoz, szintén mRNS-alapú készítmény.

h i r d e t é s

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem ígérik, hamarosan lesz új generációs vakcina az új vírusvariánsok ellen. Részletek itt.

Ezt követően a brit-svéd gyógyszeripari vállalat, az AstraZeneca készítménye január 20-án a magyar hatóságok, január 29-én pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását is megkapta, és az első adag oxfordi vakcinaszállítmány szombat reggel meg is érkezett Magyarországra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb döntésének értelmében az orosz Szputnyik vakcina is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható hazánkban. Így mostantól négy vakcina áll rendelkezésre itthon a koronavírus elleni védekezéshez.

Vizsgálatot indított az Oxfordi Egyetem annak kiderítésére, hogy ugyanolyan hatásosan védi-e az embereket az, ha a koronavírus-oltás első és második dózisát két különféle vakcinából kapják meg. Erről bővebben ide kattintva olvashat korábban megjelent cikkünkben.