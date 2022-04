Koronavírus: elhunyt újabb 26 beteg

Az elmúlt 24 órában 2740 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, és elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg - áll a koronavirus.gov.hu mai tájékoztatójában. Az elhunytak száma összesen 45 838 főre emelkedett. Jelenleg 1 742 051 ember számít gyógyultnak, az aktív fertőzöttek száma pedig 89 057. Továbbra is 1717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.

Még mindig a védőoltás a járvány elleni védekezés leghatékonyabb módja. Fotó: Getty Images

A beoltottak száma csak lassan emelkedik: eddig 6 404 541 ember vett fel legalább egy részoltást valamelyik koronavírus elleni vakcinából. Közülük 6 190 140-en a második, 3 854 092-en a harmadik, 276 208-an pedig már a negyedik dózist is megkapták. A megerősítő oltás felvételét továbbra is mindenkinek ajánlják, aki négy hónapnál régebben esett át az első részoltáson. Erre a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is lehetőség van, előzetes regisztrációt követően.

A keringési és légzőrendszer pótlását hosszabb időre biztosító ECMO-berendezéssel mentették meg egy újabb COVID-19-cel küzdő kismama életét a Szegedi Tudományegyetemen.

Mi a helyzet a világban?

Eddig összesen 500, 3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig közelít a 6,2 millióhoz a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai alapján.

Afertőzés192 országban és régióban van jelen. A hivatalos adatok szerint a legtöbb fertőzöttet - közel 80,5 milliót - eddig az Egyesült Államokban regisztrálták. A halálos áldozatok száma itt 986 346. Indiában több mint 43 millió fertőzöttet és 521 710 halálos áldozatot jegyeztek fel. Franciaországban 27 353 225 fertőzöttet és 144 662 halálos áldozatot regisztráltak, Németországban pedig 22 840 776 fertőzöttet és 132 017 halottat tartanak nyilván.