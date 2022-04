Hónapokig műtüdős kezelésre szorult a COVID-os kismama

Ahogy mi is megírtuk, korábban már két koronavírusos kismama életét is megmentették műtüdővel, vagyis ECMO-kezeléssel Szegeden. Most pedig egy újabb ilyen esetről adott hírt az SZTE közkapcsolati igazgatósága.

A gondos kezelés ellenére is romlott állapota

Az intézmény közleménye szerint a szegedi édesanya koronavírusos volt, amikor a gyermeke világra jött - ez még tavaly decemberben történt. A nő tünetei ezt követően súlyosbodtak. A páciens a COVID-intenzív osztályra került, állapota azonban a szakszerű és gondos kezelés ellenére folyamatosan romlott. A kismama ezért átkerült az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetébe, ahol 70 napig ECMO-kezelést kapott. Ezt követően még pár hétig lélegeztetni kellett a nőt, majd a szakemberek napokig készültek arra, hogy fokozatosan felébresszék őt. A páciens a napokban már gyógyultan távozhatott a kórházból.

Érdekesség, hogy mind a három műtüdővel kezelt, COVID-19-es nő a harmadik gyermekének adott életet, mielőtt súlyos állapotba került volna - ismertette Babik Barna, az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője. Hozzátette, ezek az esetek az SZTE több szakterületen dolgozó és együttműködő orvosainak és más szakembereinek felkészültségét, a kardiotechnikusok gyakorlottságát, és az ápolók rendkívül odaadó, szakszerű és példaértékű munkáját bizonyítják.

