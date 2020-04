Koronavírus: a régi élet újraindítását követelik Amerikában

Már több mint 13 ezren haltak bele a koronavírus-fertőzésbe New York államban, és naponta mintegy kétezer beteget vesznek fel a kórházakba.

Katasztrófa az idősotthonokban

Egy felmérés szerint az állam idősotthonaiban katasztrofális a helyzet: 19 intézményben egyenként több mint 20 halottja volt az elmúlt hetekben a koronavírus-járványnak. Egy brooklyni otthonban 55 idős ember hunyt el, New York városának további négy idősotthonában pedig több mint 40 ápolt halt meg. Kedden például egy nap alatt csaknem 2500 áldozatot jelentettek a bentlakásos intézményekből. A szövetségi kormány ráadásul nem segít a vírustesztek biztosításában - közölte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

Egészségügyi dolgozók érkeznek egy New York-i kórházba. Fotó: Getty Images

A korlátozások miatt tüntettek Amerikában

Az új típusú koronavírus egyébként eddig az Egyesült Államokban fertőzte meg a legtöbb embert, és az áldozatok száma is itt a legmagasabb. Ennek ellenére több tagállamban - például Michiganben, Minnesotában, Kentuckyban és Virginiában is - ezrek tüntettek annak érdekében, hogy indítsák be ismét a gazdasági és a mindennapi életet. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren buzdította a korlátozások ellen tüntetőket. "Szabadítsátok fel Minnesotát! Szabadítsátok fel Michigant! Szabadítsátok fel Virginiát!" - írta három külön mikroblog-bejegyzésben.

Pénteken két tucat tagállam kormányzója is bejelentette, hogy már május elején készek megkezdeni a koronavírus okozta helyzet miatt leállított államok újraindításának első szakaszát.

