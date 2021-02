Koronavírus: a korlátozások meglepő hatása

A jelenlegi tanév első felében jóval kevesebbet hiányoztak a diákok, mint ami az előző évekre jellemző volt. Ez alapján elmondható, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védekezés a többi betegség előfordulási gyakoriságát is csökkentette - emelte ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Mint mondta, a kormány döntésének értelmében a 9. évfolyamtól továbbra is tantermen kívül, online folyik az oktatás, legalább március 1-jéig.

Egyébként jelenleg 73 óvodában van rendkívüli szünet, 115 iskolában pedig online oktatásra tértek át az új típusú koronavírus felbukkanása miatt. Ezek az intézkedések azonban jellemzően csak 1-1 csoportot/osztályt érintenek.

A COVID-19 elleni védekezés a többi betegség gyakoriságát is csökkentette az iskolákban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Biztonságos érettségik

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett idén is biztonságosan megtarthatóak az érettségik. A koronavírus-járvány miatt így például az írásbeli vizsgákon egy teremben maximum 10 fő lehet jelen, a szóbelik során pedig fokozottan ügyelni kell a távolságtartásra. Ezen lépéseknek köszönhetően tavasszal mintegy 80 ezer, ősszel pedig körülbelül 30 ezer diák érettségizett le úgy, hogy nem alakultak ki gócpontok - hangsúlyozta Maruzsa Zoltán.

Óvatosnak kell lennünk

Kíváncsi, melyik városokban lángolhat fel újra a járvány? A szennyvízvizsgálatok friss adataiért kattintson ide!

Az elmúlt napok járványügyi adataira hivatkozva azonban Müller Cecília országos tisztifőorvos óvatosságra intett mindenkit. Elmondása szerint megtoprant a 2. hullám járványgörbéjének lefelé ívelése, és erre utalnak a szennyvízvizsgálatok friss adatai is. A szakember kiemelte továbbá, hogy újra nő a korházi ápolásra szorulók és a súlyos betegek száma, ezért továbbra is nagyon fontos a megfelelő védekezés és a szabályok betartása. Kitért arra is, hogy csütörtökön várhatóan 21600 adagnyi Moderna-vakcia érkezik az országba.

Viseljünk maszkot!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt napon 131, szeptember 21-e óta pedig már 24132 személlyel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

Koronavírus: egy magyar városban már enyhítettek a maszkviselési szabályokon. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!