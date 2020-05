Koronavírus: 33 éves a legfiatalabb magyar áldozat

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma - adta hírül a kormányzati koronavírus portál. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, köztük egy 33 éves férfivel, aki hasnyálmirigy- és májgyulladással is küzdött. Eddig ő a legfiatalabb az új koronavírus hazai áldozatai közül. Ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma.

COVID-19 beteget ápolnak a Szent János kórház koronavírus-részlegén. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Jelenleg 1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A Pesti úti idősotthon koronavírussal fertőzött lakói közül újabb 4 elhunyt, így már 38-ra emelkedett az áldozatok száma. A gyógyultak száma az elmúlt 24 órában tizenhattal 625-re nőtt, ők már elhagyhatták a kórházat.

Így változik az élet hétfőtől A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a kijárási korlátozás Budapesten és Pest megye területén fennmarad. Cikkünkből kiderül, hogyan lazítanak azonban a szabályokon vidéken. Kattintson a részletekért.

Négy megyében is 100 feletti az esetszám

Mint arról korábban beszámoltunk, Budapesten van a legtöbb fertőzött, jelenleg 1448 regisztrált eset, amiből 40-et újonnan fedeztek fel. A főváros után Pest megyében tartják nyilván a legtöbb beteget, 394-et. Három további magyarországi megyében van még jelentős számú megbetegedés. A fővároshoz szintén közel lévő Fejér megyében 298, Komárom-Esztergom megyében pedig 121 fertőzöttet tartanak nyilván. Zala megyében újabb 7 beteget diagnosztizáltak, így az esetek száma jelenleg 115.

Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek - hívja fel a figyelmet a kormányzati portál. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme.

