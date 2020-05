Koronavírus: újabb 48 beteg és 12 halott itthon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírust. Csütörtök reggelre tehát 2775-re nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu tájékoztatójában. A hazai áldozatok száma pedig - újabb 12 halottal - 312-re nőtt. A legutóbbi elhunytak mindegyike 70 év feletti krónikus beteg volt.

Idősotthont ellenőriztek Salgótarjánban. Fotó: MTI/Komka Péter

Csaknem 1000 beteg a kórházakban

Jelenleg 998 koronavírusos beteg fekszik kórházban, közülük 54-en művi lélegeztetésre szorulnak. Ám emellett már 581-en térhettek haza gyógyultan a koronavírus-járvány hazai kezdete óta.

A legtöbb fertőzött egyébként továbbra is Budapesten van: a fővárosban már 1368 regisztrált esetről tudnak. A megyék közül pedig Pest és Fejér megyét érinti a leginkább a koronavírus-járvány: előbbiből 375, utóbbiból 271 esetről számoltak be eddig. De már Zala és Komárom-Esztergom megyében is 100 felett van a fertőzöttek száma. A közzétett adatokból az is kiderül, hogy már csaknem 73 ezer koronavírustesztet végeztek el az akkreditált laboratóriumokban, és jelenleg több mint 10 ezer embert tartanak hatáségi házi karanténban.

Továbbra is legyünk óvatosak

Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb lehet a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is fontos, hogy mindenki betartsa az ajánlások és a szabályokat.

