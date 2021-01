Koronavírus-oltás: megérkeztek az újabb szállítmányok

Megérkezett Magyarországra a negyedik szállítmány a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus-vakcinából. A 81 tálcányi oltóanyag 47385 személy vakcinázására lesz elég.

Sebők Szilvia főgyógyszerész hűtőszekrénybe teszi az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat a Semmelweis Egyetem gyógyszertárában. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Emellett megkaptuk az első szállítmányt a nemrégiben engedélyezett Moderna-vakcinából, amely 3600 ember beoltására elegendő. Így az elkövetkezendő napokban összesen további mintegy 51 ezer embert tudnak immunizálni a COVID-19 ellen - ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs.

Hatékony és biztonságos

A szakember hangsúlyozta, hogy a védőoltás egy rendkívül hatékony és biztonságos védekezési mód, amellyel megelőzhető a súlyos, akár halálos kimenetelű betegség kialakulása. A szociális és az egészségügyi dolgozókat egyúttal arra biztatta, hogy igényeljék a védőoltást, saját maguk és betegeik, gondozottjaik egészségének érdekében.

Mi a helyzet az oktatási intézményekben?

A tájékoztatón Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is felszólalt. Mint mondta, az ősszel bevált minta alapján jelenleg is jelenléti oktatás zajlik az intézményekben. "Intézkedéseket ott hozunk, ahol megjelenik a koronavírus-fertőzés" - emelte ki. Ismertetése szerint most 42 ovódában és 49 általános iskolában van rendkívüli szünet, ez azonban csak 1-1 csoportot vagy osztályt érint. Leszögezte ugyanakkor, hogy az érettségi idén sem marad el, hiszen a vizsgákat tavaly is sikerült biztonságosan megszervezni.

