Koronavírus-oltás: 1 millió magyar már igényelte

Az interneten, az erre a célra létrehozott weboldalon már 632 ezren regisztráltak- További 391 ezren pedig postán küldték vissza a regisztrációs lapot, ezzel jelezve a koronavírus-vakcina iránti igényüket - ismertette videójában az államtitkár.

Magyarországra már tavaly, december 26-án megérkezett az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Pfizer/BioNTech-vakcina első szállítmánya, és azonnal meg is kezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Jelenleg 25 kórházi oltópont működik. Az államtitkár kitért arra is, hogy már folynak az előkészületek annak érdekében, hogy az idősotthonokban élők is mihamarabb megkapják a védettséget. A legfrissebb hírek szerint pedig a mai napon a 4 legnagyobb intézményben el is indul a vakcinálás.

A COVID-19 megelőzésének leghatékonyabb eszköze a vakcina - hangsúlyozta Dömötör Csaba. Mindenkit arra biztat, hogy amennyiben még nem tette meg, regisztráljon az oltásra.

