Koronavírus: mutatjuk a friss járványadatokat

Újabb 18 078 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte a 2 milliót a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 80 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma a 47 ezerhez közelít – derült ki a friss tájékoztatóból. Jelenleg 49 526 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1501-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 22-en lélegeztetőgépen vannak. 2099 személy van hatósági házi karanténban, közben viszont csaknem 1 millió 909 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak.

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján, augusztus 5-én. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

A beszámoló szerint a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkenés látszik. A koronavírus-fertőzés továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás beadatására biztatják. A megerősítő oltást azoknak ajánlják, akik 4 hónapnál régebben kapták meg előző oltásukat. A vakcina kérhető a háziorvostól és házi gyermekorvostól, valamint elérhető a kórházi oltópontokon is, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A nyár végéhez közeledve immár elkezdődött a parlagfű virágzása is, így egyre többeknél jelentkeznek allergiás légúti panaszok. De vajon miből tudhatjuk, hogy tüneteinket nem koronavírus-fertőzés okozza-e?

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,41 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,2 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját. A friss információk szerint eddig több mint 3,89 millióan kapták meg a harmadik, 324 ezren pedig már a negyedik oltást is. Az írták, hogy aki Moderna-vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni.

Nemzetközi adatok

Eddig 586,44 millió embert fertőzött meg és több mint 6,42 millió életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 12 milliárdhoz közelít – derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház szerda délelőtti adataiból. Az elmúlt nap során 1,05 millió új fertőzöttet és mintegy 3610 halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!