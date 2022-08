Koronavírus: felfedezték a szaglásvesztés ellenszerét

Bár az omikron variáns okozta fertőzés valamelyest ritkábban vezet szaglásunk és ízlelésünk csökkenéséhez, mint ahogy az a korábbi vírusváltozatok esetében megfigyelhető volt, ugyanakkor továbbra is nagy számban fordulnak elő ilyen jellegű tünetek a fertőzöttek körében. Vannak ráadásul, akik panaszai a COVID-19 lezajlását követően sem múlnak el azonnal. Magyarán még akár hetekig, hónapokig nehézséget okozhat számukra a szagok és ízek megfelelő érzékelése. Az amerikai Yale Egyetem orvosi karának közleménye szerint azonban egy gyógyszerhatóanyag, a kamosztát-mezilát hasznos eszköz lehet a probléma megelőzésében.

Vannak, akik szaglása és ízérzéke hosszú ideig nem áll helyre a COVID-19 után. Fotó: Getty Images

Dr. Joseph Vinetz, az egyetem fertőzőbetegség-specialistája akkor kezdett el vizsgálódni a gyógyszer koronavírus-fertőzésre kifejtett esetleges hatásai után, amikor a világjárvány korai szakaszában, 2020 áprilisában találkozott egy friss tanulmánnyal a Cell című tudományos folyóiratban. A tanulmány felvetette, hogy a kamosztát-mezilát képes lehet meggátolni, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) behatoljon az emberi sejtekbe. Végeredményben tehát csökkentheti a vírus kópiaszámát a fertőzöttek szervezetében, enyhítve a COVID-19 tüneteit már a betegség korai szakaszától.

Nem teljesen váltotta be a reményeket a gyógyszer

Összesen 70 résztvevő bevonásával indítottak klinikai kísérletet Vinetz és munkatársai 2020 júniusában. A tesztalanyok mindegyikét a vizsgálat kezdete előtti három napban diagnosztizálták COVID-19-cel, majd ezután naponta négyszer kellett bevenniük a gyógyszert egy teljes héten keresztül. Az így kapott eredményekből kiderült, hogy a kamosztát-mezilát valójában nincs érdemi hatással a vírus szaporodására, így a kísérletet leállították. Mégsem voltak teljesen csalódottak a kutatók, tettek ugyanis egy váratlan felfedezést. „A gyógyszert szedő résztvevők egyike sem vesztette el a szaglását és ízlelését. Ez volt az igazi hoppá” – árulta el dr. Vinetz.

„Úgy tűnik, ez a gyógyszer képes módosítani a szaglás- és ízérzészavart. Nagyon kevés mellékhatása van, illetve alaposan tanulmányozott készítmény. A kezelést mindenki megkaphatná rögtön a fertőzés kezdetekor, akinél kimutatják a COVID-19-et” – tette hozzá dr. Gery Desir, az egyelőre szakértői bírálatra váró tanulmány társszerzője. A kutatók szerint a hatóanyag óriási áttörést hozhat, amennyiben engedélyezik az ilyen célú alkalmazását. „Nem lenne egy drága gyógyszer. Úgy képzeljük, hogy mindenki azonnal elkezdhetné szedni, akit koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálnak, hiszen nehéz előre megmondani, hogy ki fogja elveszteni a szaglását és ízlelését. Jobb tehát megelőzni a bajt, mint arra várni, hogy bekövetkezik-e” – magyarázta a kutató.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a kamosztát-mezilát abban az esetben is pozitív változást hoz-e, ha a betegnél már kialakult az érzékelési probléma. Ennek megítéléséhez további kutatásokra lesz szükség. Hasonlóképpen ahhoz is nagyobb létszámú klinikai kísérletet kell végezni, hogy elindulhasson a hatóanyag alkalmazásának jóváhagyási folyamata megelőzési célokra. Egyszersmind a végső döntést a nemzeti gyógyszerhatóságoknak kell meghoznia az ügyben. Addig is azonban a Yale Egyetem kutatói bizakodnak abban, hogy meglepő felfedezésük pozitív kihatással lehet a COVID-19 elleni küzdelemre.

