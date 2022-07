Koronavírus: egyre gyakoribb az újrafertőződés, miért?

Az új koronavírus rendkívül fertőző omikron variánsának, illetve még fertőzőbb alvariánsainak megjelenésével az újrafertőződés egyre gyakoribbá vált. Bár ez nem jelenti azt, hogy mindenki törvényszerűen elkapja a koronavírust, vagy többször is megfertőződik, szakértők szerint az újrafertőződésre most már úgy kell tekinteni, mint az „új normálisra” – írja a Healthline.

Egyre többen fertőződnek újra koronavírussal. Fotó: Getty Images

„Két fő tényező együttesen növelte meg az újrafertőződés gyakoriságát. Egyrészt, a vírusnak folyamatosan jönnek létre új variánsai, amelyek közül több is hatékonyan ’kerüli meg’ a korábbi fertőzések, oltások révén szerzett immunitást. Másrészt, a korábbi fertőzésekből és/vagy oltásokból származó immunvédelem idővel csökken, ami ugyancsak fokozza a fertőzésveszélyt” – nyilatkozta a lapnak dr. Jason Lane, a ChenMed Klinika főorvosa, fertőzőbetegség-specialista.

Dr. Jerome Adams, az Egyesült Államok korábbi tiszti főorvosa úgy véli, mivel az immunitás idővel csökken, 100 százalékos a valószínűsége annak, hogy a koronavírus esetében is állandósul az újrafertőződés lehetősége. „Pont úgy, mint az influenzánál, amely az új változatok és a csökkenő immunitás kombinációja miatt minden évben vagy évente többször is megfertőzheti az embereket. Ezért van szükség az évenkénti influenzaoltásra: olyan tudással, eszközökkel vértezzük fel az immunrendszerünket, hogy képes legyen felvenni a harcot a vírussal. Ugyanez igaz a koronavírusra is, és ez a jövőben sem fog változni.”

Az egyik leghatékonyabb védelem

Annak ellenére egyébként, hogy az újrafertőződés mind az oltottak, mind az oltatlanok körében egyre gyakoribbá vált, a szakemberek továbbra is úgy gondolják, hogy a vakcina jelenti az egyik leghatékonyabb védelmet a koronavírus súlyos szövődményei ellen, ahogy a halálozás veszélyét is nagyban csökkentheti. „A legtöbben azt hiszik, hogy minden oltás százszázalékosan véd az adott betegséggel szemben. Egyes vakcinák – például amit kanyaró ellen adnak be – valóban így működnek, de vannak, amelyek nem. Utóbbi csoportba tartozik a koronavírus elleni oltás, amely a megfertőződést ugyan nem akadályozza meg, de oltottként jelentősen kisebb a rizikója a súlyos lefolyású betegségnek” – magyarázza dr. Emily Volk, az Amerikai Patológusok Kollégiumának (CAP) elnöke. Hozzátette: jelenleg azt tapasztalják, hogy a koronavírus már nem olyan veszélyes, mint régen – különösen azok számára, akik be vannak oltva.

Mi a helyzet a hosszú COVID-dal?

Ami még tisztázásra vár az újrafertőződéssel kapcsolatban, az az, hogy hogyan befolyásolja a hosszú COVID megjelenésének valószínűségét. Mint ismert, hosszú COVID esetén az érintettek hónapokkal a koronavírus-fertőzésből való kigyógyulás után is tapasztalnak kellemetlen tüneteket, például fáradtságot, testszerte jelentkező fájdalmat, légszomjat, koncentrációs nehézséget, fejfájást, valamint az ízérzék és a szaglás elvesztését.

„Nem sokat tudunk” – mondta el a Healthline-nak dr. Kami Kim, a Dél-floridai Egyetem fertőzőbetegség-specialistája. „Nem igazán értjük, hogy kiknél és miért alakul ki hosszú COVID. Úgy tűnik, hogy nem a betegség súlyosságától függ.”

Dr. Adams osztja dr. Kim álláspontját; mint hangsúlyozta, jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az újrafertőződés növelné a hosszú COVID kockázatát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene óvintézkedéseket tenni. „Az igazság az, hogy minden koronavírus-fertőzés vagy újrafertőződés potenciálisan hosszú COVID-hoz vezethet. Ez különösen igaz a nőkre, a középkorúakra, az elhízottakra, valamint azokra, akiknél súlyos tüneteket okozott a fertőzés.”

Annak érdekében tehát, hogy megelőzzük a megfertőződést/újrafertőződést, és ne adjuk át másnak a vírust, továbbra is fontos az alábbi szabályok betartása.

Mossunk rendszeresen és alaposan kezet!

Ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteink vannak, vagy egy fertőzöttel kerültünk kapcsolatba, minél hamarabb végezzünk koronavírustesztet! Pozitív eredmény esetén maradjunk otthon, és értesítsük háziorvosunkat, valamint mindenkit, akivel az elmúlt napokban érintkeztünk.



Azokon a helyeken, ahol könnyen terjedhet a fertőzés – például nagy tömegben –, viseljünk (lehetőleg FFP2-es) maszkot!



„Az újrafertőződés kockázatát úgy lehet a legjobban csökkenteni, ha továbbra is úgy kezeljük a koronavírust, mint egy rendkívül fertőző vírust" – foglalta össze dr. Adams.