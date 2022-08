Koronavírus: csaknem két tucat gyerek került kórházba itthon

Az elmúlt hetekben a koronavírus-fertőzöttek között 10 százalék alatt maradt a gyermekek aránya, a kórházakban azonban 22 kiskorút is kezelnek a COVID-19 miatt – tudatta az RTL Klub Híradója a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatására hivatkozva. Olyan is előfordult már, hogy csecsemők szorultak kórházi ellátásra.

Tünetek, amelyek kórházi kezelést indokolnak

Néhány hetes vagy hónapos babáknál az étvágytalanság és az aluszékonyság a legfontosabb jelei annak, hogy érdemes lehet kórházi megfigyelést elrendelni – ezt Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke mondta. Az idősebb gyereknél leginkább a csillapíthatatlan láz és az elégtelen folyadékbevitel indokolja a kórházi ellátást – ezekben az esetekben infúzió adására van szükség.

Póta György házi gyermekorvos arról számolt be, hogy praxisában napi 1-2 koronavírus-fertőzött gyerek biztosan megfordul. A legtöbb szülő magas lázzal, erős fejfájással, rossz közérzettel és enyhe légúti tünetekkel viszi orvoshoz gyermekét.

A nyár végéhez közeledve immár elkezdődött a parlagfű virágzása is, így egyre többeknél jelentkeznek allergiás légúti panaszok. De vajon miből tudhatjuk, hogy tüneteinket nem koronavírus-fertőzés okozza-e?

Adassuk be gyermekeinknek az oltást!

Havasi Katalin egyébként azt javasolja a szülőknek, hogy mielőbb kérjék gyermeküknek a koronavírus elleni védőoltást. Most ez azért is lenne különösen fontos, hogy az óvodásoknak és iskolásoknak kialakuljon a vírussal szembeni védettsége a tanévkezdésig. Az adatok szerint eddig az 5 és 11 év közötti gyermekek 13 százaléka, a 12-15 évesek 38 százaléka, illetve a 16-17 évesek 58 százaléka kapott oltást.

A COVID-19 elleni oltás továbbra is kérhető a háziorvosoktól és házi gyermekorvosoktól. Emellett a kórházi oltópontokon is elérhetőek a vakcinák – ide péntekenként lehet menni, időpontfoglalással és anélkül is.



