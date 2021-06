Kiderült, kik küzdenek a leggyakrabban hosszú COVID-dal

Feltehetően a koronavírus-fertőzöttek hetede küzdhet elhúzódó tünetekkel, legalább 3 hónapon keresztül. Vannak olyanok is, akiket akár egy évnél is tovább gyötör a fájdalom, a fáradtság, a légszomj, és az agyködként is gyakran emlegetett kognitív diszfunkció. Ezt az elhúzódó jelenséget nevezzük hosszú COVID-nak. Egy neurológus, Athena Akrami már több mint 205 különböző tünetet azonosított csapatával, több ezer érintett beszámolói alapján. Egy-egy betegnél akár 16 tünet is jelentkezhet ezet közül - számolt be róla a Nature.

Egyes kutatások azt is megállapították, hogy a nők gyakrabban küzdenek hosszú COVID-dal, mint a férfiak. Korosztály szerint pedig a középkorúak, vagyis a 35-49 évesek a legérintettebbek: 25 százalékuknál kialakulnak a hosszan tartó problémák. Fontos azonban kiemelni, hogy a 2-11 évesek körében is viszonylag gyakori ez az állapot: a korcsoport koronavírus-fertőzöttjeinek csaknem 10 százaléka több mint 5 hétig észlel tüneteket.

A 35-49 éveseket sújtja leginkább a hosszú COVID. Fotó: Getty Images

Még mindig sok a megfejtetlen rejtély

A hosszú COVID-dal kapcsolatban a mai napig rengeteg megválaszolatlan kérdés van. Nem ismert például, hogy mi miatt jelentkezik, illetve az sem világos, miért csak a fertőzöttek egy részénél. Egyes feltételezések szerint akár egy autoimmun betegségről lehet szó. Sajnos egyértelműen és mindenkinél hatásos gyógymódot sem fedeztek még fel.

Amit viszont már tudunk, az az, hogy a jelenség sokkal gyakoribb, mint korábban gondoltuk, és bizony jelentősen rontja az érintettek életminőségét. Egyesek akár hónapokra munkaképtelenné válhatnak miatta. Egyes szakértők szerint emiatt fogyatékosságként kellene elismertetni a koronavírus-fertőzés tartós maradványtüneteit.

Ennyire gyakori

Korábban a kórházi kerelésre szoruló koronavírusos betegek körében vizsgálták a hosszú COVID gyakoriságát, de azóta kiderült, hogy még csak súlyosfertőzéssem kell ahhoz, hogy jelentkezzenek nálunk a hosszan tartó problémák. Egyes becslések szerint az összes fertőzött 10-14 százalékát érinthetik maradványtünetek. Ez alapján tehát a világ eddig regisztrált 176 millió fertőzöttje közül legalább 17 millióan küzdöttek - vagy küzdenek jelenleg is - az elhúzódó panaszaikkal. Egyébként a jelenséget kutató Athena Akrami is érintett.

