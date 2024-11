Kanyaró: drasztikusan megugrott a betegek száma

A kanyaró cseppfertőzéssel terjedő vírusos megbetegedés, amely elsősorban az öt év alatti gyermekeket érinti. Noha védőoltással megelőzhető, a WHO és a CDC arra hívta fel a figyelmet, hogy főként a fejlődő országokban és a háborús konfliktusok sújtotta területeken jelentősen visszaesett a lakosság átoltottsága. Mindennek nyomán az erős ragályos betegséget a 2022-ben jelentett 8,65 millió után 2023-ban már 10,3-an kapták el globálisan – írja a jelentés alapján a Reuters hírügynökség.

Világszerte, így Európában is megugrott tavaly a kanyarós esetek száma. Fotó: Getty Images

„Jelen pillanatban a világ minden egyes országában elérhető a kanyaró elleni vakcina. Így aztán nincs igazán ok arra, hogy bármely gyermek is megfertőződjön a betegséggel, illetve egyetlen gyermeknek sem lenne szabad kanyaróban meghalnia” – nyomatékosította Natasha Crowcroft közegészségügyi szakértő, a WHO tanácsadója. A nagyobb járványkitörések közel felét az Afrikai régióban azonosították tavaly, ahol a kanyaró okozta halálesetek száma egy év alatt 37 százalékkal növekedett.

Globálisan a teljes halálozási szám 107,5 ezer volt 2023-ban, ami enyhe, 8 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként annak tudható be, hogy Európában, ahol nagyon kiugrott tavaly a fertőzések száma, általában véve jó a lakosság hozzáférése az egészségügyi ellátásokhoz és a védőoltásokhoz. Mindazonáltal a WHO és a CDC is hangsúlyozta, hogy megelőzhető betegségként a kanyaró halálozási adatai így is elfogadhatatlanok.

Kis híján elvesztette kisfiát egy brit édesanya, aki az interneten olvasható hiedelmek miatt nem oltatta be gyermekét kanyaró ellen.

Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján tavaly összesen 4 kanyarós esetet jegyeztek fel. Az idei évben november 5-ig bezárólag viszont már 30 megbetegedésre derült fény az országban. Itthon a kanyaró elleni védőoltás – a mumpsz és a rózsahimlő elleni oltással kombináltan – a kötelező gyermekkori védőoltások közé tartozik, és a hazai átoltottság magasnak mondható.