Így kezeljük az influenzát gyerekeknél

Az influenza általában köhögéssel, orrfolyással, fejfájással, izom- és végtagfájdalommal, magas lázzal és rossz közérzettel jár, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Egyes esetekben émelygés, hányás és hasmenés is jelentkezhet.

Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek. A betegségről itt írtunk bővebben.

Mivel az influenzavírus már azelőtt fertőz, hogy a tünetek megjelentek volna, nagyon könnyű elkapni. Ez különösen igaz a gyerekek esetében, akik több tárgyat és felületet érintenek meg közvetlenül azelőtt, hogy hozzáérnének a szájukhoz, az orrukhoz, vagy a szemükhöz. Bár a vírust elsősorban köhögéssel és tüsszentéssel adjuk át egymásnak, egy ideig képes életben maradni például kilincseken, játékokon, tollakon, billentyűzeten, telefonokon és tableteken - olvasható a Johns Hopkins Medicine oldalán.

Könnyű elkapni az influenzát. Fotó: Getty Images

Hogyan kezelhető otthon?

Az influenza általában otthoni módszerekkel kezelhető a Texas Children's szerint:

Láz- és fájdalomcsillapítók: Paracetamolt vagy ibuprofent alkalmazzunk a láz csökkentésére és a fájdalmak enyhítésére . 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében kerüljük az ibuprofent, illetve beszélni kell a gyermekorvossal, mielőtt 2 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek gyógyszert adna.

. 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében kerüljük az ibuprofent, illetve beszélni kell a gyermekorvossal, mielőtt 2 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek gyógyszert adna. Folyadékpótlás: Gondoskodni kell arról, hogy a gyermek elegendő mennyiségű folyadékot fogyasszon. A kiszáradás veszélye ugyanis fennáll influenza esetén .

. Sok pihenéssel lehet segíteni a szervezetet abban, hogy helyreálljon.

Használhatunk sóoldatos orrspray-ket vagy hidegpárásítókat orrdugulás esetén. Ugyanakkor kerüljük a vény nélkül kapható megfázás és köhögés elleni gyógyszereket 6 év alatti gyermekek esetében, mivel ezek súlyos mellékhatásokat okozhatnak. Nagyobb gyermekeknél szükség esetén alkalmazhatók, de a megfelelő használat és adagolás tekintetében kövessük a betegtájékoztatóban leírtakat.

Az influenzavírusoknak is lehetnek szövődményeik, illetve mivel legyengült miattuk az immunrendszer, más kórokozók is problémát okozhatnak. Többek között középfülgyulladás, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás is kialakulhat.

A fentieken kívül hasznos lehet a fokhagyma fogyasztása, amely vírus- és baktériumölő tulajdonságokkal is rendelkezik. Kakukkfűből érdemes teát készíteni, amely szintén segít a baktériumok ellen. A csipkebogyóból készült szirupnak is érdemes lehet egy esélyt adni.

Amennyiben a tünetek nem javulnak, vagy rosszabbodnak, illetve új panaszok jelennek meg, forduljunk orvoshoz!