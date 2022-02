Ilyen a koronavírus okozta agyköd

A koronavírus-járvány kitörése óta rengeteg kutató dolgozik azon, hogy megpróbálja megérteni a hosszú COVID-ként emlegetett tünetegyüttest. A fertőzöttek nagyjából 30 százalékánál ugyanis három hónapnál is tovább húzódnak a betegség bizonyos tünetei, például a fáradtság vagy rendszeres fejfájás. Sok beteg számol be az összefoglaló néven agyködként is hívott jelenségről is, ami visszatérő memória- és koncentrációs zavarokat takar. A Stanford Egyetem kutatói egy friss tanulmányban kimutatták: a COVID-19 hosszú távú neurológiai panaszokat okozhat még akkor is, ha a vírus nem fertőz meg agysejteket.

Beszámolók alapján ilyen a hosszú COVID Egyes betegeknek a hosszú COVID egy véget nem érő történetnek tűnik, mások számára egy valóra vált rémálom. Vannak, akik heteken, hónapokon át tartó mellkasi fájdalommal, migrénnel és konstans fáradtsággal küzdenek. h i r d e t é s

A kemoterápia utóhatásához hasonló panaszok jelentkezhetnek

A független szakértői értékelésben még nem részesült tanulmányban a Stanford Egyetem neurológusa, Michelle Monje és csapata a hosszú COVID neurológiai hatásait vizsgálta. A tudósok szerint a kísérleti egerek és emberek szervezetében is hasonló folyamatok zajlódtak le a koronavírus-fertőzés hatására, amely szinte teljesen megegyezik a kemoterápiával összefüggő kognitív károsodással (röviden CRCI). A rákkezelés mellékhatásaként kemoködként is emlegetik azt az ideggyulladást, amit szintén figyelem- és memóriazavar kísérhet. A koronavírusnak ráadásul nem is kell elérnie a központi idegrendszert ahhoz, hogy ilyen hatást kiváltson.

Az agyköd hónapokkal a fertőzést követően is fennmaradhat. Fotó: Getty Images

Monje már a járvány kezdetén, 2020 márciusában attól tartott, hogy a koronavírus elleni, túl heves immunválasz ugyanolyan ideggyulladást és tüneteket okozhat, mint a CRCI. Ennek teszteléséhez kutatótársaival egerek szervezetében vizsgálta a vírus hatásait, valamint a fertőzésben elhunyt emberek agyszöveteit is tanulmányozták.

Az eredmények egyértelművé tették Monje szerint, hogy alapvetően ugyanaz a hatásmechanizmusa a CRCI-nek és a hosszú COVID neurológiai tüneteinek, csak a gyulladás helyében van némi eltérés. A szakember hozzátette azonban: a kutatás során nem tudták figyelembe venni az oltások, a korábbi fertőzések vagy más olyan tényezők hatásait, amelyek hatással lehetnek a betegben lezajló gyulladásokra. Emiatt további vizsgálatokat sürgetnek annak érdekében, hogy a koronavírus miatt kialakuló agyködről pontosabb képet kaphassanak.

Emelkedik Magyarországon az influenzaszerű megbetegedések száma, ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint ezért elsősorban nem az influenzavírusok tehetők felelőssé, hanem az új koronavírus omikron variánsa.