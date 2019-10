Ijesztő tempóban terjed a kanyaró

A jelentés adatoi szerint idén januártól október 15-ig 1370 megbetegedést regisztráltak, míg tavaly ez a szám ugyanebben az időszakban csupán 134 volt. Hivatalos adatok szerint 2018-ban Lengyelországban összesen 339-en betegedtek meg kanyaróban, 2017-ben pedig 63-an.

A világ egyik legfertőzőbb betegsége

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy augusztusi jelentésében már felhívta a figyelmet, hogy a kanyarós megbetegedések száma világszerte emelkedett: július végéig 182 országban mintegy 365 ezer esetet regisztráltak, háromszor annyit, mint a tavalyi év azonos időszakában, és többet, mint 2018-ban összesen. A WHO májusban azt közölte, hogy Európában 2019 első két hónapjában a legtöbb kanyarós megbetegedést Ukrajnából jelentették, ahol járvány is kialakult, és a megbetegedések közül 13 halállal végződött.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a regisztrált kanyarós esetek száma csak a töredéke lehet a tényleges adatoknak. A szervezet becslései szerint 2017-ben vélhetőleg 6,7 millióan betegedhettek meg kanyaróban, és közülük 110 ezren veszíthették életüket.

A kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, amely leggyakrabban a gyermekeket támadja meg. A fertőzöttek a kanyaró szövődményeiként akár agykárosodást is szenvedhetnek, vagy elveszíthetik látásukat, esetleg hallásukat. A WHO oltási kampánnyal venné fel a harcot a betegséggel.