Koronavírus: kicselezi-e az oltást az új mutáns?

Az eddigi vizsgálatok szerint a brit koronavírus-mutáns Romániában már kimutatott új variációja sem ellenállóbb a védőoltásokkal szemben - árulta el a megnyugtató választ a közmédiának Rusvai Miklós virológus. Úgy fogalmazott, ha esetleg van is különbség a hatékonyságban, az legfeljebb néhány százalékos lehet. Emlékeztetett azonban arra, hogy már a brit variánsnak többfajta mutációja is megjelent, amelyek még gyorsabban terjedhetnek. A virológus szerint ezzel is magyarázható, hogy az elmúlt hetekben Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is nőtt a fertőzöttek száma.

Szidorné Molnár Katalin ápolónő mutatja az oltáshoz előkészített fecskendőt. Fotó: MTI/Vajda János

Ennyi beoltott kell a látványos javuláshoz

Ahhoz, hogy a koronavírus-járványhoz köthető számok tartósan csökkenjenek Magyarországon, legalább 5 millió embert kellene beoltani - erről már Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beszélt Áder János köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában. A szakember szerint ekkora mértékű átoltottság már elég lehet ahhoz, hogy nyugodt nyarunk legyen, és a járvány ne térjen vissza szeptemberben.

Ez a baj a brit mutánssal

A harmadik hullámot okozó brit variánssal kapcsolatban a rektor elmondta, nemcsak hatékonyabban fertőz, hanem súlyosabb eseteket is okoz és nem kíméli a fiatalokat sem. A tapasztalatok szerint jelentős számú 30 és 60 év közötti fertőzött kerül miatta intenzív osztályra - figyelmeztetett. Hozzátette, az új típusú koronavírus elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a védőoltás.

