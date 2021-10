Harmadik oltás: ezt javasolja a veszélyeztetetteknek a WHO

A súlyos vagy mérsékelten immunhiányos embereknek és az időseknek az ajánlott várakozási időnél korábban, a koronavírus elleni második oltás után három, de akár egy hónap múlva is be lehet adni a harmadik dózist - jelentette ki hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE).

