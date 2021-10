COVID-19: az oltás így befolyásolja a túlélési esélyeket

Romániában az oltási kampány kezdete óta eltelt több mint kilenc hónapban (szeptember 30-áig) 42 501 teljesen immunizált embernél, vagyis a beoltottak 7,9 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ugyanebben az időszakban a 19,3 milliós lakosságú Romániában 618 ezer embernél (a lakosság 32 ezerlékénél) diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést.

Az oltottak mindössze 7,9 ezreléke fertőződik meg és 0,06 ezreléke hal bele a betegségbe.

20-szor több áldozatot szedett az oltatlanok közül

A szeptember végéig teljesen immunizált 5 millió 384 ezer romániai lakos közül 316 halt meg, miután megfertőződött koronavírussal: ez a beoltottak kevesebb mint 0,06 ezrelékét teszi ki. A teljes lakosság körében viszont 23 697 COVID-halálesetet jelentettek 2020. december 27-e és 2021. szeptember 30-a között, ami az összlakosság 1,22 ezrelékét teszi ki. Bár ezeknek a haláleseteknek egy része (mintegy kétezer) még 2020-ban következett be és így torzítja az idei COVID-statisztikát, a koronavírus-fertőzés így is csaknem hússzor nagyobb arányban szedte áldozatait a beoltatlan mintegy 18,8 milliós lakosság körében, mint az immunizáltak között.

Így teljesítettek a különböző vakcinák

A vakcinatípusok szerinti bontásban közölt adatokból az is látszik, hogy Romániában a Janssen oltóanyaga volt a leghatékonyabb. A szakemberek szerint azonban ebben az is közrejátszhat, hogy ezt a típust csak nyáron vezették be, tehát a járvány negyedik hullámának augusztus-szeptemberi felívelése idején a néhány hete ezzel beoltott embereknél még jobb immunreakciót produkált, mint amekkora védelmet az elvileg magasabb hatékonyságú vakcinák nyújtottak négy-kilenc hónap után.

A Janssen-vakcinával beoltottak 5 ezreléke kapta el a koronavírus-fertőzést és 0,03 ezreléke halt meg. A Modernánál 5,2 ezrelékes fertőzési és 0,07 ezrelékes halálozási, a Pfizernél 8,4 ezrelékes fertőzési és 0,07 ezrelékes halálozási, az Astra Zenecánál pedig 10,9 ezrelékes fertőzési és 0,04 ezerlékes halálozási arányt mutatnak a romániai adatok.

