Gyorsan nő a koronavírus áldozatainak száma

A megbetegedettek közül a legújabb mérleg szerint 324 ember állapota válságos. További 2684 fertőzésgyanús esetet is regisztráltak a kínai hatóságok. Szombaton még 41 ember haláláról (köztük egy orvoséról) és 1372 fertőzésről szóltak a hírek a távol-keleti országból. Kínában már a hadsereget is bevetették, hogy segítsék az egészségügyi dolgozók munkáját. Továbbá a vírusfertőzés gócpontjában, Vuhanban felhúznak egy 1000 férőhelyes új kórházat is a betegek ellátására.

Így próbálják megfékezni az új vírust Már kilenc közép-kínai városban vezettek be közlekedési zárlatot az új koronavírus terjedésének megfékezésére. A járvány kiindulópontjának számító Hupej tartomány pedig a legmagasabb fokú közegészségügyi válsághelyzetet hirdette ki. Részletek itt.

Sanghajból vasárnap jelentették az első halálesetet: nem élte túl a fertőzést egy 88 éves férfi, akinek korábban már voltak komoly egészségi problémái. E kínai nagyvárosban a helyi hatóságok negyven fertőzéses esetről tudnak.

Már egy orvos is meghalt a koronavírus okozta tüdőgyulladásban Kínában. Fotó: MTI/EPA

Eközben Kanadában is regisztrálták az első koronavírussal fertőzött beteget, az állapota szerencsére kielégítő. A Franciaországban kezelt három beteg is jól van - jelentették a helyi hatóságok.

Beteg kínaiak egy moszkvai hotelben

Szombaton pedig egy észak-moszkvai szálloda nyolc vendégét vitték kórházba magas lázzal, jelenleg vizsgálat alatt állnak, hogy kiderüljön, a tüdőgyulladást okozó új koronavírus fertőzte-e meg őket. A betegek mind kínai állampolgárok, egy több mint húsz emberből álló csoporttal érkeztek Kínából a orosz főváros északi részén található Art Moszkva Vojkovszkaja szállodába. A hotelben jelenleg 220 kínai állampolgár lakik.

A koronavírusos megbetegedésre jellemző tünetekkel kórházba szállított nyolc embert elkülönítve helyezték el a fertőzőosztályon. A részleg igazgatója közölte, hogy az orvosok a szombaton érkezett kínai csoport többi tagját is megvizsgálják. A szállodába jelenleg bárki bemehet, de az épület mellett tíz mentőautó áll készenlétben.