Az utóbbi hetekben egyre több eset bizonyította be, hogy el lehet kapni egyszerre az új típusú koronavírust és az influenzavírust. A flurona elnevezésű jelenség azonban várhatóan a közeljövőben jóval gyakoribbá válik, ugyanis az omikron variáns sok helyen éppen az influenzaszezon csúcsán indult rohamos terjedésnek - írta meg a Health.com. Azt viszont még mindig vizsgálják a szakemberek, hogy milyen gyakori és mennyire súlyos egy ilyen kettős fertőzés.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a 2020 szeptembere és 2021 májusa között regisztrált, amerikai koronavírus-fertőzöttek mindössze 0,2 százaléka volt influenzás is a mintavétel időpontjában. Egyes szakértők szerint azonban a tavaly elmaradt influenzaszezonnak most lesz meg a böjtje: az influenzás esetek száma akár újra elérheti a koronavírus-járvány előtti szintet, így 39-56 millió fertőzött is lehet a mostani téli-tavaszi szezon alatt, míg az USA-ban tavaly mindössze alig 1700 influenzásról adott hírt az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC).

Egyszerre is támadhat az influenza és a COVID-19. Fotó: Getty Images

A betegségek önmagukban is elég veszélyesek

Egyelőre nincs elegendő bizonyíték annak megállapítására, hogy a korona- és az influenzavírus egyidejű fertőzése veszélyesebb-e, mint a két betegség külön-külön. A COVID-19 és az influenza már önmagában is súlyos szövődményekkel járhat, kialakulhat például tüdőgyulladás, vérmérgezés, többszervi elégtelenség, szívizomgyulladás vagy légzési elégtelenség, valamint a már meglévő krónikus betegségek is súlyosbodhatnak a vírusfertőzések hatására. Ugyanakkor egy több mint 100 tanulmányt áttekintő tudományos munka arra a megállapításra jutott, hogy a fluronának nevezett kettősfertőzésesetén nagyobb az elhalálozás kockázata, illetve a betegek nagyobb eséllyel szorulnak hosszú kórházi kezelésre, mint azok, akik csak a COVID-19-cel küzdenek.

Milyen tünetek utalnak a fluronára?

Az influenza- és a koronavírus-fertőzés nagyon hasonló tüneteket okoz, mindkettő előidézhet ugyanis lázat, hidegrázást, általános gyengeséget, izomfájdalmakat, köhögést, torokfájást, légzési nehézséget, fejfájást, hányást és hasmenést. Megváltozhat továbbá a szaglás és az ízérzékelés is (bár ez koronavírus-fertőzés esetén sokkal jellemzőbb, mint influenzásként). Ezért a CDC szerint csupán a panaszok alapján nem lehet eldönteni, hogy az egyik, a másik vagy mindkettő fertőzéssel küzd-e az adott beteg. Az egyetlen módja a kettős fertőzés feltárásának az, ha mindkét tesztet elvégzik.

Mit tegyünk, ha kettős fertőzésünk van?

Ha a koronavírus- és az influenzatesztünk is pozitív eredmény mutat, azonnal karanténba kell vonulnunk, hogy ne fertőzhessünk meg másokat. Állapotunkról folyamatosan tájékoztassuk orvosunkat telefonon vagy e-mailben. Ha a szövődmények kialakulásának kockázata magas, akkor a kezelőorvosunk vírusellenes szerek, valamint a tüneteket enyhítő gyógyszerek alkalmazását javasolhatja. Enyhe panaszok esetén azonban a bőséges folyadékfogyasztás és a sok pihenés is elegendő lehet.

Hogyan védhetjük meg magunkat a fluronától?

Az elsődleges védekezési mód mindkét betegség ellen a védőoltás. A szakemberek szerint még nem késő igényelni a mostani szezonban alkalmazott influenzaoltást és/vagy a koronavírus elleni védőoltás emlékeztető dózisát. A két vakcinát egyszerre is beadathatjuk, ráadásul a CDC adatai szerint még amiatt sem kell aggódnunk, hogy esetleg erőseb oltási reakciókat tapasztalunk, ha együtt kapjuk a két oltást, mint azok, akik két külön időpontban kapják meg a 2 vírus elleni vakcinákat.

Az oltások mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a többi járványügyi óvintézkedésről, tehát a gyakori és alapos kézmosásról, a maszkviselésről, valamint a szociális távolságtartásról sem. A szakértők szerint ez az óvatosság a legjobb módja annak, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot.

